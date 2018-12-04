Zehirlenmeye karşı önlem: Öğrencilerle birlikte öğretim görevlisi de yiyecek

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Peyami Battal, üniversite yurdundaki zehirlenme olayından sonra öğrencilerle birlikte yemek yedi. Üniversite senatosunun aldığı karar gereği, bundan sonra her gün bir öğretim görevlisi öğrencilerle birlikte yemek yiyecek.

Van Yüzüncü Yıl (YYÜ) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, geçen perşembe akşamı kampüs içindeki yurtlarda kalan 337 öğrencinin yedikleri yemekten zehirlenmesiyle ilgili bir komisyon kurulduğunu açıkladı. YYÜ Senatosu da her gün bir öğretim üyesinin öğrencilerle yemek yemesi yönünde karar aldı.

Bu kararın ardından öğrenciler ile ilk yemeği Rektör Prof. Dr. Peyami Battal yedi.

'HER GÜN BİR SENATO ÜYEMİZ ÖĞRENCİLERLE AYNI YEMEKTEN YİYECEK'

Prof. Battal, 337 öğrencinin zehirlendiği olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Hastaneye zehirleme belirtileriyle müracaat eden öğrenci sayısı artınca, biz de hemen hastanelere gittik ve olayla ilgili doktorlardan bilgi aldık. Bunun zehirlenme belirtisi olduğunu görünce bir komisyon oluşturduk. Hem gıdacılarımızdan hem doktorlarımızdan oluşan bir komisyon kurduk ve komisyonumuz hemen çalışmalarına başladı. Hastaneye başvuran bütün öğrencilerimizin ifadelerini aldılar. Aynı gün Tarım il Müdürlüğümüzü bilgilendirmek suretiyle hem bizim yemeklerden, hem de Kredi Yurtlar Kurumu’ndaki firma yemeklerinden örnek aldırdık. İl Sağlık Müdürlüğü’nü de bilgilendirdik. Sulardan da örnekler alındı. Bu bakteriyel bir zehirlenme belirtisi olduğu için sonuçlar üç günde çıkıyor. En kötü ihtimal kesin sonuçlar yarın sabah çıkar. O sonuçlardan sonra gereken adımları atacağız. Asla hiç bir şekilde taviz vermeden, bu konuyu bütün detaylarıyla araştırıyoruz, araştırmamız gerekiyor ve çıkacak sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız. Firma ile ilgili sözleşmelerimizi gözden geçirdik. O noktada sözleşmemizde hiç bir sıkıntı yok. Hukuki olarak da adım atacak güçteyiz. Ama tahlil sonuçlarını beklememiz lazım.”

Prof. Dr. Battal, öğrencilerin bu anlamdaki tedirginliklerini engellemek için aynı masada yemek yediğini de ifade ederek, "Üniversite Senatosu olarak ortak bir karar aldık. Bundan sonra her gün bir senato üyemiz, öğrencilerle yemek yiyecek. Ben de zamanım oldukça öğrencilerle aynı masada yemek yiyeceğim. Biliyorsunuz biz öteden beri öğrencilerimizle beraber yakın ilişki içerisindeyiz. Öğrencilerimiz bütün sorunlarını bize ulaştırıyorlar. Hatta deprem döneminde yurtta öğrencilerle beraber kaldık. Bunlar bizim çocuklaımız. Elbette ki; bütün endişelerinde, paniklerinde yanlarında olacağız .Dün akşam itibariyle Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne zehirlenme şüphesiyle 20 öğrenci daha başvurdu. Bunun dışında diğer öğrencilerimizin tümü taburcu edildi" diye konuştu.