Yüzünü göstermeden KPSS'ye girmek istedi: 'Mezhep imamımız böyle diyor'

İstanbul’da KPSS Din Hizmetleri Bilgi Testi’ne girmek isteyen bir kadın, sınav sırasında yüzünü göstermedi. Kadın, yüzünü açmayı 'Mezhep imamımız böyle diyor' diyerek reddetti. Sınava alınmayan kadın, 'Eğitim hakkım ihlal edildi' dedi.

AKP'nin politikaları, gerici taleplerin de önünü açıyor.

Geçen hafta sonu yapılan KPSS Din Hizmetleri Bilgi Testi (DHBT) öncesi, sınava girmek isteyen bir kadın aday, yüzünü göstermeyi ve sınav boyunca yüzünün açık olmasını “dini ve mezhebi” nedeniyle reddetti. Polis de adayın yüzünü “lavaboda gösterme” teklifini kabul etti. Olayın aktarıldığı okul sorumlusu ise ÖSYM’nin bildirisini hatırlatarak adaya yüzünü göstermeden sınava giremeyeceğini belirtti.

Yüzünü göstermeyi reddeden N.Ş. olayı şöyle anlattı: “Kadın polis, yüzüme bakmak istediğinde her zaman olduğu gibi lavaboda yüzümü göstermeyi teklif ettim. Polis bunu önce onayladı, tamam gidelim dedi fakat sonra okul sorumlusuna seslendi. Okul sorumlusu ‘Bu sabah ÖSYM’den aradılar, bildiri geldi, sınav boyunca yüzünüzün açık durması gerekiyormuş. Başka türlü imkanı yok. Bu sabah aradılar, aramasalardı böyle bir şey yoktu’ diyerek ve yazılı hiçbir resmi belge göstermeyerek beni sınava almadılar” dedi.

ÖSYM’NİN TÜM SINAVLARINA BÖYLE GİRMİŞ

Şeriatçı Hüda-Par’a yakın yayın organı İLKHA‘da yer alan habere göre, yüzü kapalı şekilde sınava girmek isteye N.Ş. “Her zaman, üniversite sınavlarında ve ÖSYM’nin KPSS, DGS, YGS sınavlarında hiçbir sorun yaşamadan, girişte görevli personele nüfus cüzdanımı ve yüzümü göstererek sınav salonuna giriyordum ve bu zamana kadar herhangi bir sorun yaşamamıştım” diyen N.Ş. “Eve dönüp ÖSYM’yi aradım, durumu anlatıp o şahsın bana bahsettiği durumu sordum. Böyle bir şeyin olmadığını söylediler. Yönetmelik vs. gibi kanuni bir düzenlemeye dayanmadan hukuksuz bir şekilde iki yıldır hazırlandığım sınava girme hakkım engellenerek anayasal hakkım olan eğitim hakkı ihlal edildi” dedi.

'KURAN’A GÖRE BÖYLE OLMALI, MEZHEP İMAMIMIZ DA BÖYLE DİYOR'

N.Ş. adlı kadın yüzünü göstermedne sınava girebilmesi gerektiğini savunarak şunları söyledi: “Ben Kuran ve sünnete göre tesettürün böyle olması gerektiğine inanıyorum. Mezhep imamımız İmam Şafii de kadının yüzünü kapatmasını söylüyor, aynı şekilde Ahmed bin Hanbel de. İşin fikhi boyutu bir yana, iki senelik emeğimin, bizlerden gözükenler ve bu mağduriyetleri izale edenler hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyorum.”