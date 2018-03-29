Yunus balığı saçmaların hedefi oldu

Bugün sabah saatlerinde İzmit Körfezi'ne kıyıya bir yunusun vurduğunu gören Vatoz Diving Centre'dan Dalgıç Ekrem Birol, yapılan incelemelerde yunusun saçmaların hedefi olduğunu belirledi.

Bugün sabah sıralarında İzmit Körfezi'nde Vatoz Diving Centre'da körfezde bir yunus kıyıya vurdu. Dalgıç Ekrem Birol ve eşiyle beraber tanık olduğu olayda, yunusun üzerinde saçmaların olduğunu gördü.

CNN Türk'ten Simge Dal'ın haberine göre, yunusun dalgalardan kıyıya geldiğini belirten Ekrem Birol, "Yazık, burada her zaman yunuslar atlarken görülüyordu ama karada, kıyıya vurulmuş halde gördük" dedi.

Uzun zamandır dalgıçlık yaptığını söyleyen Ekrem Birol, "İlk defa görüldü bu vaka. Depremden sonralarıda görülüyordu fakat kıyıya vurma olayı ilk kez görüldü" şeklinde konuştu.

Türk Deniz Araştırma Vakfı'ndan Veteriner Hekim Erdem Danyer, yunusun sadece deri parçalarını alındığını ve vurulmuş olabileceğini gözlemlediklerini belirterek, yunusun deri parçası yunus türleri hakkında genetik aile yapıları hakkında yapılan projede incelenmek için alındığını söyledi.