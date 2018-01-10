Yunanistan'dan darbeci askerlerle ilgili yeni açıklama

Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Yannis Mouzalas, 15 Temmuz'da Yunanistan'a kaçarak siyasi sığınma talebinde bulunan 8 askerin darbeci olduklarına ilişkin geçerli sağlam bulgular bulunduğunu söyledi.

Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Yannis Mouzalas, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Yunanistan'a kaçan ve siyasi sığınma talebinde bulunan 8 darbeci askerle ilgili açıklama yaptı.

Yunan hükümetinin, darbeci askerlerden birinin sığınma talebini kabul eden Bağımsız İltica Komisyonunun kararına karşı olan itirazının, darbecilere sığınma hakkı verilmediğine emin olmak için yapıldığını söyleyen Mouzalas, "Bu kararı biz hukuk devleti olarak temyiz ettik. Daha önce çıkan bin 500 karara itiraz etmedik. Buradaki fark ne midir? Bunların darbeci olduklarına dair sağlam emareler bulunuyor" dedi.

Mouzalas, Yunan hükümetinin kaçak askerler konusunda belirli hukuki bir prosedür uyguladığını belirterek, bu konuda nihai kararı Yunan mahkemelerinin vereceğini söyledi.

Yunanistan'ın bir hukuk devleti olduğunu ifade eden Mouzalas, "Bizim isteğimiz mahkeme yoluyla hareket etmek. Mahkemeler ne karar verirse. Hiçbir müdahalede bulunamam. Ben ve hükümet hiçbir hakime 'şunu şöyle yap' demiyor ama mahkeme sürecini sonuna kadar işleteceğiz" diye konuştu.​