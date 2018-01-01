Yunanistan'a kaçarken yakalanan profesör tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçarken yakalanan ve hakkında "ByLock" kullandığı gerekçesiyle yakalama kararı bulunan İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi eski öğretim görevlisi Prof. Dr. Muzaffer Aydemir, mahkemece tutuklandı.
"FETÖ" şüphelisi Muzaffer Aydemir, sınır karakolundaki işlemlerinin ardından Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. İstanbul 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Muzaffer Aydemir hakkında, 3 Haziran günü mahkemeye ulaşan "ByLock" iletişim raporunun ardından yakalama kararı çıkarıldığı belirlendi.
İfadesinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen Aydemir, mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.