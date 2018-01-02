Yunanistan'a kaçan darbeci askerler hakkında yeni gelişme

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askere ilişkin Yunan Hükümet Sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos'tan açıklama geldi.

Ankara ile Atina arasında 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askere ilişkin kriz sürerken Yunan Hükümet Sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos, subaylar için “iltica başvurularının sonucu ne olursa olsun iade edilmeyecek” dedi. Dimitris Tzanakopoulos, önceki gece sosyal medya üzerinden attığı mesajda, Türk askerlerince yapılan iltica başvurularının kendilerine mülteci statüsünün sağlanmasına ilişkin olduğunu belirterek, “bu, iade edilmemeleri meselesinden tamamen farklı bir şey” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yunanistan’a kaçan 8 subayın da aralarında bulunduğu 19 eski havacı askerin yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliye talepleri reddedildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, geçen hafta boyunca görülen duruşmada, sanık ve avukatların tahliye ve diğer taleplerine ilişkin ara kararını açıkladı. Yunanistan’a kaçan ve haklarında yakalama kararı bulunan 8 sanığın, yeni delillerle birlikte yeniden iadeleri için gerekli işlemlerin yapılmasına da karar veren heyet, duruşmaların 10, 11, 12 ve 13 Nisan 2018 tarihlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görülmesine hükmetti.