Yunanistan açıklarında deprem

Ege Denizi'nde ikinci bir deprem meydana geldi. Depremin Yunanistan açıklarında olduğu belirtiliyor.

Ege Denizi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre depremin merkez üssü Ege Denizi açıkları olarak belirtilirken depremin büyüklüğü 3.8 olarak duyurmuştu.

Yaşanan ilk depremin ardından Yunanistan açıklarında saat 01.15'te bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan bilgilendirmeye göre 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklandı.