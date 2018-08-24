Yunan öğrenci, faşist öğretmene kompozisyon ödeviyle yanıt verdi

Yunanistan'da Stavros Sellis adlı bir öğrenci, öğretmeninin istediği 'Yunan olmanın anlamı' konulu kompozisyon yazdı. Milliyetçi güzellemeler içeren bir ödev yerine Yunan olmanın herhangi bir üstünlük sağlamadığını savunan bir metin kaleme alan öğrencinin annesi, bu metni sosyal medyada paylaşınca söz konusu kompozisyon çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Stavros'un annesi, çocuğunun ödevini, ödevi veren öğretmeni eleştiren bir notla sosyal medyada paylaşınca, annenin hesabına faşistler saldırmaya başladı. Anne de hesabını dondurmak zorunda kaldı. Sosyal medyada binlerce paylaşılan kompozisyon ödevini Galip Munzam Türkçeleştirerek paylaştı.
İŞTE O PAYLAŞIM
Stavros Sellis, kompoziyon ödevinde şunları yazdı:
Yunanistan'da Stavros Sellis adında bir öğrenciden "Yunan olmanın anlamı" üzerine milliyetçi güzellemeler içerecek bir kompozisyon yazması istenmiş. O da kısa bir kompozisyon kaleme almış. Stavros'un komposizyonunu ve çevirisini aşağıya iliştiriyorum. pic.twitter.com/1oFFRxJY0k
— Munzam (@GMunzam) 23 Ağustos 2018