Yunan öğrenci, faşist öğretmene kompozisyon ödeviyle yanıt verdi

Yunanistan'da Stavros Sellis adlı bir öğrenci, öğretmeninin istediği üzerine 'Yunan olmanın anlamı' konulu kompozisyon yazdı. Milliyetçi güzellemeler içeren bir ödev yerine Yunan olmanın herhangi bir üstünlük sağlamadığını savunan bir metin kaleme alan öğrencinin annesi, bu metni sosyal medyada paylaşınca söz konusu kompozisyon çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Haber Merkezi