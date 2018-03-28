'Yüksek yargı' davasında eski Danıştay üyesi tahliye edildi

Darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilerek tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile HSYK üyelerinin yargılandığı davada, eski Danıştay üyesi Mustafa Dinç tahliye edildi.

Darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Danıştay üyesi Mustafa Dinç, hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Dinç, avukatı ve yakınları katıldı.

Duruşma savcısı Mutahhar Keleşoğlu, sanık Dinç hakkındaki iddianamenin özetini okudu. İddianamede, "sanığın örgüt liderinin talimatıyla Danıştay'a üye seçildiği, örgüt toplantılarına katıldığı, örgütün stratejisi ve amaçları doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği" belirtildi.

Savunmasında, 15 Temmuz darbe girişimini ülkenin en karanlık günü olarak niteleyen Dinç, darbe girişimini evinde televizyondan izlediğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokağa çıkılmasına yönelik açıklamasının ardından Bağlıca'daki lojmandan eşiyle çıktığını ancak yolun kapalı olması nedeniyle geri döndüklerini ileri sürdü. Ertesi gün hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını, evinde olmadığı sırada oğlundan polislerin geldiğini öğrendiği için eve döndüğünü ve gözaltına alındığını anlatan Mustafa Dinç, hakkında suçüstü hükümlerinin uygulanamayacağını iddia etti.

Edirne'de aynı dönemde görev yaptığı Birol Erdem ile üç ay aynı lojmanda kaldığını söyleyen Mustafa Dinç, Erdem'in ifadesinde, "Aynı evde kaldığım üç aylık süre boyunca cemaat irtibatını görmedim" dediğini de ifadesine ekledi. Bank Asya'da hesabı bulunmadığını, ByLock kullanmadığını, çocuklarını Cemaat okul veya dershanelerine göndermediğini savunan Dinç, bunlara ilişkin bir suçlamanın da iddianamede yer almadığını kaydetti. Sanık Mustafa Dinç, meslek hayatında talimata göre karar vermediğini, Cemaat lehine çıkarılmış tek bir kararda imzasının bulunmadığını iddia ederek tahliyesine karar verilmesini istedi.

Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Sanığa yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın kolluk birimine haftada bir imza verme şartı getirildi.

Sanık hakkında ifade veren eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem, eski Danıştay Üyesi Vahit Bektaş ve Nesip Yılmaz'ın tanık olarak dinlenmesi, duruşmanın 14 Eylül'e bırakılması kararlaştırıldı.