YSK'dan İyi Parti'ye ret

Meral Akşener öncülüğünde kurulan İyi Parti, YSK'den seçmen kütüklerini talep etti.

Meral Akşener öncülüğünde kurulan İyi Parti, Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) seçmen kütüklerini talep etti. Talebi reddeden YSK, gerekçe olarak seçmen kütüklerinin seçime katılma hakkı kazanan partilere verilmesini gösterdi.

Yüksek Seçim Kurulu, seçmen kütüklerini, talep eden İyi Parti’ye vermedi. YSK, gerekçe olarak ise seçmen kütüklerinin seçime katılma hakkı kazanan partilere verilmesini gösterdi.

Bu duruma tepki gösteren İyi Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, partilerinin seçime girebilme hakkı kazandığını vurguladı. Çıray’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle: