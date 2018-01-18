YPG'den 'Afrin' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ve dünkü MGK'de alınan kararla Afrin operasyonu hazırlıkları hızlanırken, YPG'den açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlayan Afrin operasyonu hazırlıklarına ilişkin YPG'den açıklama geldi.

YPG Sözcüsü Nuri Mehmud, "Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar ve yaşanan hareketlilik bir umut verildiğini gösteriyor. Tehditlerini daha yüksek bir perdeden dile getiriyor. Görüldüğü kadarıyla Baas rejiminin İdlib'teki yenilgi olasılığını hesaba katan güçler Erdoğan rejimiyle anlaşmaya kapı aralıyor" dedi.

ABD VE RUSYA'NIN TUTUMU DÜŞÜNDÜRÜYOR

"Efrin öyle basit yaklaşılacak bir yer değil. Diğer yandan Efrin savunma anlamında kendisini oldukça iyi örgütlemiş. Türk ordusu bir hafta içerisinde Efrin'e gireceğini düşünüyorsa hayal görüyordur. Türk ordusu her şeyden önce Türkiye halklarının gerçeğini görmelidir" diyen Mehmud, ABD ve Rusya'nın tutumuna ilişkin ise "ABD ve Rusya gibi güçlere büyük bir sorumluluk düşüyor. Ancak şimdiye kadar istenen tutumu almamaları bizleri düşündürüyor" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN YENİ ORDU AÇIKLAMASI

ABD'nin yeni ordu açıklamasına ilişkin de konuşan Mehmud, "Bu yeni bir durum değil. Ordu değil. Bu güç zaten vardı. Kuzey Suriye sınırları, Demokratik Suriye Güçleri (QSD) ve YPG-YPJ güçleri tarafından zaten savunuluyor. Yeni yapılan bir şey değil, 6 yıldır kendimizi savunuyor. ABD ile birlikte DAİŞ'e karşı mücadelede ortak hareket ettik ve bu terör örgütü yok etti. DAİŞ'in yenilgisi ardından Suriye'nin istikrara kavuşturulması stratejisi üzerinden ortaklığımız devam ediyor" dedi.