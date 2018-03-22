'YouTube ve Netflix kapatılabilir'

HDP'li Garo Paylan, internetteki yayınlara RTÜK müdahalesini öngören yasa tasarısının TBMM'de kabul edilmesiyle YouTube ve Netflix'in kapatılabileceğini söyledi.

İnternetteki yayınlara Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi getiren tasarı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, tasarının görüşüldüğü Genel Kurul’da yaptığı konuşmada düzenlemeye karşı çıktı. Paylan “Şimdi, bu madde ne getiriyor internet sansüründe? Radyo, Televizyon Üst Kurulu’na ‘Sen internet alanını da denetleyeceksin’ deniyor. Bu yetkiyi veriyor bu yasa. Yetmemiş radyo ve televizyonlara yaptıklarınız” dedi.

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Türkiye’nin Wikipedia’ya erişimi yasakladığını hatırlatan HDP milletvekili, şunları söyledi:

"Gençlerimizin, benim, hepimizin bilgi alabileceği uluslararası bir portal var, Wikipedia iki yıldır yasaklı. Wikipedia’nın yasaklı olduğunu kimseye anlatamıyoruz. Yarın bu maddeyle YouTube kapatılabilir. ‘Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren bir video var’ diye RTÜK’e koştuğu anda, bu da medyaya düştüğü anda, o havuzdaki sizin yandaş gazetecileriniz bağırdığı anda YouTube yasaklanabilir.''

'SON KALAN ÖZGÜRLÜK ALANINI KAPATMAYIN'

Paylan ayrıca şunları söyledi:

“Belki biraz sonra diyecek ki iktidar temsilcileri: ‘Yok, arkadaş, ben yalnızca Adnan Hoca’yı denetleyeceğim.’ Öyle değil. Maddenin lafzına baktığımızda internette yapılan her türlü yayın için lisans alınmasını öngörüyor. Ben burada bir yayın yapsam, kenarına ‘Paylan TV’ yazsam bildiğiniz platformlardan birisine, gidip lisans almam gerekiyor Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan. İnternet alanını da zapturapta aldıracaktır. Bu yola tevessül etmeyin diyorum. Son kalan özgürlük alanını da kapatmayın."

DOĞAN MEDYA YORUMU

Doğan Medya Grubu’nun Demirören grubuna satılmasına da değinen Paylan, şunları söyledi:

“Hani bugün havuza, o büyük havuza 3 medya kuruluşunu daha kattınız; zaten havuzun kenarındaydı, zaten komiserleriniz oradaydı, CNN’deydi, Kanal D’deydi, Hürriyet’in içinde basın komiserleriniz vardı. Onlar televizyona kimin çıkıp kimin çıkmayacağına zaten karar veriyorlardı, şimdi havuzun suları oraya da aktı, daha fazla yandaş bir gruba CNN, Kanal D ve Hürriyet satıldı. Bakın, onlarca gazeteniz var, televizyonunuz var, hepsi aynı şeyi söylüyor zaten, hepsi 'Padişahım çok yaşa' diyor, hepsi. Ya, 3 tane kurum zaten 'Padişahım çok yaşa' diyorlardı, daha fazla bağırttırmak için niye bir sanayi grubuna, size yandaş gruba daha aldırıyorsunuz ki? Radyo, Televizyon Üst Kurulu da güya bunları denetliyor. Geriye denetleyecek bir şey kalmadı ki hepsi ‘Padişahım çok yaşa’ diyor zaten."

Paylanın eleştirdiği düzenleme, yapılan görüşmelerin ardından AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla Meclis’ten geçti.