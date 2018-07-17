Yöre halkı mücadelede kararlı: Akseki'de mermer ocağı istemiyoruz

Antalya'nın Akseki ilçesinde dört mahallenin sakinleri, mahallelerinin ortasına açılmak istenen mermer ocağını protesto etti.
Akseki'ye bağlı Güzelsu, Pınarbaşı, Çukurköy ve Çaltılıçukur mahalleleri arasında açılması istenen mermer ocağına ilişkin ÇED toplantısı düzenlendi. Dört mahallenin sakinleri de toplantıya davet edildi. Toplantıya katılmayan bölge halkı sedir, ardıç, ladin ve zeytin ağaçlarının bol bulunduğu mahallelerinin ortasında mermer ocağı açılmasını istemediklerini belirterek protesto gösterisi yaptı.
Protestoya çevreci A Platformu sözcüsü Hediye Gündüz ve diğer çevreciler de destek verdi. Grup adına basın açıklaması yapan Hediye Gündüz, bölgeye mermer ocağı açılmasını istemediklerini söyledi. Ocağın açılacağı alan çevresinde 20 endemik bitkinin bulunduğunu aktaran Gündüz, bölgede koruma altındaki çardak sedir ağaçlarının bulunduğunu vurguladı.
Gündüz şunları söyledi:
"Akseki havzasında mermer ocakları asla açılmamalıdır. Akseki bir kültür merkezidir, düğmeli evleriyle bir tarihi yansıtır. Dünyada başka örneği olmayan yapı örneğidir. 300-500 yaşlarında konaklar vardır. Akseki yayla ikliminin merkezidir, yaylalarında gölleriyle, panaromasıyla, görüntüsüyle, doğasıyla, havasıyla ünlü bir yerdir. Akseki’nin bütünü ormanlık alan olduğu için yaban hayatının Türkiye’deki en önemli merkezlerinden biridir. Bu bölgenin tamamı Türkiye’nin en önemli endemik bitkilerinin olduğu bölgedir ve sayıları yüzlercedir. Bu dağlar taşlar, kardeleniyle ünlüdür ve koruma altındadır. Akseki havzasında göknar ormanı dünyadaki ilk 100 orman olarak listelenmiştir."
İŞTE YÖRE HALKININ TALEPLERİ
Hediye Gündüz, mermer ocağı projesini iptal edilmesi gerektiğini belirterek, taleplerini şöyle sıraladı:
Açıklamaya destek veren kuruluşlar şöyle: A Platformu (Antalya Isparta Burdur Denizli Kaş Platformu), Güzelsu Derneği, Aksekililer Derneği, Güzelsu köylüleri, Pınarbaşı köylüleri, Çukurköy köylüleri, Çaltılıçukur köylüleri.