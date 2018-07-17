Yöre halkı mücadelede kararlı: Akseki'de mermer ocağı istemiyoruz

Antalya'nın Akseki ilçesinde dört mahallenin sakinleri, mahallelerinin ortasına açılmak istenen mermer ocağını protesto etti. Bugünkü ÇED bilgilendirme toplantısına katılmayı reddeden yöre halkı, mermer ocağına niçin karşı çıktıklarını bir basın açıklamasıyla duyurdu.

Antalya'nın Akseki ilçesinde dört mahallenin sakinleri, mahallelerinin ortasına açılmak istenen mermer ocağını protesto etti.

Akseki'ye bağlı Güzelsu, Pınarbaşı, Çukurköy ve Çaltılıçukur mahalleleri arasında açılması istenen mermer ocağına ilişkin ÇED toplantısı düzenlendi. Dört mahallenin sakinleri de toplantıya davet edildi. Toplantıya katılmayan bölge halkı sedir, ardıç, ladin ve zeytin ağaçlarının bol bulunduğu mahallelerinin ortasında mermer ocağı açılmasını istemediklerini belirterek protesto gösterisi yaptı.

Protestoya çevreci A Platformu sözcüsü Hediye Gündüz ve diğer çevreciler de destek verdi. Grup adına basın açıklaması yapan Hediye Gündüz, bölgeye mermer ocağı açılmasını istemediklerini söyledi. Ocağın açılacağı alan çevresinde 20 endemik bitkinin bulunduğunu aktaran Gündüz, bölgede koruma altındaki çardak sedir ağaçlarının bulunduğunu vurguladı.

Gündüz şunları söyledi:

"Akseki havzasında mermer ocakları asla açılmamalıdır. Akseki bir kültür merkezidir, düğmeli evleriyle bir tarihi yansıtır. Dünyada başka örneği olmayan yapı örneğidir. 300-500 yaşlarında konaklar vardır. Akseki yayla ikliminin merkezidir, yaylalarında gölleriyle, panaromasıyla, görüntüsüyle, doğasıyla, havasıyla ünlü bir yerdir. Akseki’nin bütünü ormanlık alan olduğu için yaban hayatının Türkiye’deki en önemli merkezlerinden biridir. Bu bölgenin tamamı Türkiye’nin en önemli endemik bitkilerinin olduğu bölgedir ve sayıları yüzlercedir. Bu dağlar taşlar, kardeleniyle ünlüdür ve koruma altındadır. Akseki havzasında göknar ormanı dünyadaki ilk 100 orman olarak listelenmiştir."

İŞTE YÖRE HALKININ TALEPLERİ

Hediye Gündüz, mermer ocağı projesini iptal edilmesi gerektiğini belirterek, taleplerini şöyle sıraladı:

Köylülerin tozdan ve tozun zamanla ortaya çıkardığı astım, alerji ve de kua hastalığından korunması için mermer ocağı açılmasının iptalini istiyoruz.

Bir toz zerresi rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 30-40 km mesafeye kadar ulaşabilmekte olduğu bilimsel verilerle ortaya çıkmıştır. Tozlu ortamlarda (her türlü tozlu ortam) 15-20 yıl gibi uzun zaman insanların toza maruz kalması sonucu, tozların insan üzerinde en çok KANSERİ tetiklediği de bilimsel verilerle ortaya çıkmıştır. Bu durumda, ocağın açılması halinde uzun zaman çalışacak olan mermer ocaklarının TOZUNA MARUZ KALMAMAK İÇİN iptalini istiyoruz.

Köylülerin mermer ocağı çalışırken çıkaracağı gürültüden, taşıma kamyonlarının gürültüsünden korunması için iptalini istiyoruz.

Dağların ve doğal güzelliği olan kayaların tahribinin önlenmesi için iptalini istiyoruz.

Ormanların tahrip edilmemesi için ve bölgedeki anıt ağaçların etkilenmemesi için iptalini istiyoruz.

Yaban yaşamda bölgenin bütün dünyaya KORUYACAĞIM diye taahhüt ettiği ve uluslar arası sözleşmeye imza atarak resmileştirdiği DAĞ KEÇİLERİNİN yaşam alanı olan kaya ve dağların korunması için iptalini istiyoruz.

Bu havzada bulunan 20 endemik bitkinin etkilenmemesi için iptalini istiyoruz.

Açıklamaya destek veren kuruluşlar şöyle: A Platformu (Antalya Isparta Burdur Denizli Kaş Platformu), Güzelsu Derneği, Aksekililer Derneği, Güzelsu köylüleri, Pınarbaşı köylüleri, Çukurköy köylüleri, Çaltılıçukur köylüleri.