Yolcu otobüsündeki kadını darp ederek kaçıranlar yakalandı

Aksaray’daki mola tesisinde bir yolcu otobüsündeki kadını zorla indirerek ve darp ederek kaçıran saldırganların yakalandığı açıklandı.

Ankara-Mersin istikametinde Villa Turizm'e ait otobüsün Aksaray Tuana Turistik Tesisleri'nde verdiği molanın ardından hareket ederken, 06 BFJ 470 plakalı beyaz bir araç tarafından önü kesildi. Araçtan inen saldırganlar otobüste bulunan Kadriye Ç. adlı kadını darp ederek kaçırdı. Saldırganların kadının akrabaları olduğu ileri sürüldü.





Otobüsteki yolcuların ihbarının ardından sözkonusu araç polis tarafından durduruldu. Saldırganların gözaltına alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada trafik ve asayiş birimlerince araca el konulduğunu, şahısların yakalandığını, Kadriye Ç.’nin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ve emniyet güçlerimizin korumasında olduğunu söyledi.