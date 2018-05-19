Yol inşaatına yakın olsun diye orman ve mera alanına taş ocağı kurdular

Kastamonu'nun Azdavay ilçesine bağlı Kayıkçı mahallesinde açılacak taş ocağı, tepkiyle karşılandı. Ulus-Pınarpaşı-Azdavay-Ağlı karayolu inşaatının ihalesini alan firmaya malzeme sağlaması için kurulan taş ocağının, mera ve ormana geri dönülmez zararlar vereceğini savunan yöre halkı, "Bize sorulmadan, bilgilendirme toplantısı yapılmadan taş ocağına karar verdiler, buradan birileri rant sağlayıp para kazanacak, olan ormanlarımıza ve meralarımıza olacak" dedi.

Kamuya ait orman ve mera alanları, patronlara peşkeş çekiliyor. Bunun son örneklerinden biri de Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Kayıkçı ve Pınarbaşı mahallelerine çok yakın bir noktada yaşandı.

Ulus-Pınarpaşı-Azdavay-Ağlı karayolunun ihalesini kazanan firma, yol inşaatına malzeme sağlamak amacıyla Karayolları 15'inci Bölge Müdürlüğüne taş ocağı aldırdı. Kastamonu ve Pınarbaşı yönlerinde taş ocakları bulunmasına rağmen, orman ve mera alanlarının tam ortasında yeni bir taş ocağı açılması, birilerine rant sağlandığı kuşkusunu uyandırdı. Yöre halkı, kendilerine sorulmadan, bilgilendirme toplantısı yapılmadan, ÇED süreci hakkında bilgilendirilmeden böyle bir ocağın açılmasına tepki gösterdi.

'BİRİLERİNE RANT SAĞLANIYOR'

Konuyu Azdavay Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet eden Murat Kayıkçı, şunları söyledi:

"Yol ihalesini kazanan şirket, ihale bittikten sonra Karayolları 15'inci Bölge Müdürlüğüne yol inşaatının başlangıcına beş kilometre mesafede taş ocağı aldırdı. Oysa ihalenin dokümanında, idarenin göstermiş olduğu taş ocağının 70 kilometre mesafede olduğu biliniyordu. İhaleye giren şirketler buna göre fiyat sundular. İhale bittikten sonra, şirketin lehine olacak biçimde inşaata beş kilometre yakınlıkta bir taş ocağı kurulmasını sağlamak, şirkete rant sağlamak demektir. Yani bizim orman ve mera alanlarımızın ortasına adeta kişiye özel taş ocağı açılıyor. İhale şartnamesinde taş, kum, çakıl ocaklarının yüklenici firma tarafından sağlanacağı yazılı. Buna rağmen Karayolları idaresi, kişiye özel taş ocağı alıyor. Burada bir rant hesabı olduğu belli."

'ORMAN KATLİAMI'

Öte yandan Azdavay Başören Köyü Dernek Başkanı Serkan Meşeci, sosyal medya hesabından orman katliamına tepki gösterdi.

Meşeci taş ocağı faaliyetinin fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:

"Memleketim Kastamonu/Azdavay/Kayıkçı köyü sınırları içinde resimde görülen ormanlık alana taş ocağı açılmak suretiyle ruhsat verilmiştir. Buradan çıkacak malzeme Ağlı-Azdavay yolu genişletme ve iyileştirme yapımında kullanılacaktır. Köylülerimiz aldığım habere göre firma tarafından çeşitli vaatlerle uyuşturulmuş ve elleri kolları kanun nezdinde bağlanmıştır. Bu ocak neden bu ormanlık alanda açılır? Burayı kim, neden bu firmaya peşkeş çekiyor? Yine aldığım bilgiye göre çok yakınında kayalık alan mevcut, orayı neden kullanmıyorsunuz? Madem taş ocağı açılacak, neden derin sondaj yapılıp örnekler alındı? Amaç taş ocağı ruhsatı alıp devamında mermer ocağı işletmesine dönmek mi? Bu ranta sebep olanları çıkaracağım."