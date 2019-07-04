YÖK'ten tecavüz iddiasından dolayı emekli ettiği profesör için geri adım

Yüksek Disiplin Kurulu, sahibi olduğu hayvan hastanesinde çalışan veteriner hekim Ç.B.'ye (23) tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan ve ardından tahliye edilen Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan B.'nin kamu görevinden çıkarılmasına karar verdi. YÖK daha önce Hasan B.'nin emekli olma talebini hızlıca kabul etmiş, aldığı karar üzerine oldukça tepki çekmişti.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan B., patronu olduğu klinikte çalışan veteriner hekime tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanmış, kısa süre sonra tepki çeken bir kararla tahliye edilmişti. Tahliye olur olmaz üniversiteye emeklilik için dilekçe veren Hasan B.'nin talebi, üniversite tarafından YÖK'ün soruşturmaya ilişkin kararı beklenmeden anında onaylanmıştı. Kararın kamuoyunda yarattığı büyük tepki sonrasında YÖK bugün Hasan B.'nin kamu görevinden çıkarılmasına karar verdiğini açıkladı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Prof. Dr. Hasan B.'ye ilişkin alınan kararın oy birliğiyle alındığı belirtilerek şöyle denildi:

"Son günlerde medyada geniş yer bulan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan B.'nin gerçekleştirdiği iddia edilen cinsel taciz ve saldırı fiillerine ilişkin Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan disiplin soruşturması sonucunda; YÖK'te bugün gerçekleştirilen Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısında, Prof. Dr. Hasan B.'ye söz konusu fiiller nedeniyle 'kamu görevinden çıkarma' cezası verilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir."

Hasan B.'nin, bu ceza ile birlikte herhangi bir kamu kuruluşunda veya vakıf üniversitesinde çalışamayacağı öğrenildi.