YÖK'ten genelge: Sınav ve dersleri cuma namazına denk getirmeyin

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) başkan vekili Rahmi Er imzasıyla tüm üniversitelere gönderilen genelgede sınav, ders, mesai ve uygulama saatlerinin cuma namazına denk getirilmemesi talimatı verildi.

Kamusal yaşamın dinsel referanslara göre düzenlenmesi uygulamasında AKP sınır tanımıyor. Bunun son örneklerinden biri de üniversitelerde yaşandı.

YÖK'ten tüm üniversitelere gönderilen genelgede sınav ve ders saatlerinin cuma namazına denk getirilmemesi istendi.

YÖK başkan vekili Rahmi Er imzasıyla tüm üniversite rektörlüklerine iletilen resmi yazıda, mesai, ders, sınav ve uygulama saatlerinin cuma namazı saatine göre düzenlenmesi talimatı verildi. Yazıya, Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde, 8 Ocak 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan genelge de eklendi.

İşte YÖK'ün üniversitelere gönderdiği resmi yazı:

Resmi yazıya eklenen genelge de şöyle: