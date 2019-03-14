Yoksulluk içindeki Eyyübiye’ye 9 milyon liralık Osmanlı Projesi!

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde vatandaşların çoğu gecekonduda yaşıyor. İş, eğitim, sağlık ve çevre sorunlarının had safhada olduğu ilçede AKP'li belediye devasa bir ‘Osmanlı Projesi’ inşa ediyor.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesi, Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinden biri. Nüfusu Suriyelilerle birlikte 450 bin kişiye ulaşan Eyyübiye'de yapıların çoğu gecekondu, her gün elektrik kesintileri yaşanıyor. Yoksul çok, gelir yok. Eğitim, sağlık, çevre ve trafik de başlıca sorunlar arasında bulunuyor.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre yoksulluğun bunca yoğun yaşandığı ilçede, AKP'li belediye 9 milyon 78 bin lira harcayarak "Osmanlı Projesi" inşa ediyor. İlçede Osmanlı meydanı, misafirhanesi ve Osmanlı kemer kapı yapımı için 2 milyon 255 bin 360 TL harcandı.

Meydandaki çevre düzenlemesi ve otopark için de 4 milyon 621 bin 550 TL daha ödendi. Osmanlı Sosyal Tesisi için de 2 milyon 201 bin 132 TL ödeme yapıldı.

Böylelikle "Osmanlı Mahallesi" olarak anılan proje tamamlandığında, toplam 9 milyon 78 bin TL harcanmış olacak.

Eyyübiye'deki meydan, hizmet binası ve Osmanlı kemer kapı 35 bin metre karelik alanda yapılacak. Meydanın etrafı Urfa taşlarıyla çevrilecek.

Belediye geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaların yakınları için misafirhane açmış ve misafirhane yapımına da 2 milyon 945 bin TL ödenmişti. Misafirhaneye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın adı verilmişti.