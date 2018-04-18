YÖK, Yükseköğretim Kurumları Sınavı tarihini erteledi

YÖK, baskın seçim kararı nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) 30 Haziran-01 Temmuz tarihlerine erteledi.

AKP'nin seçim kararı sonrası sınav karmaşası yaşandı.

Sınav tarihleri dikkate alınmadan seçimin ardından YÖK sınavları bir hafta erteledi.

Seçimlerin ikinci tura kalmayacağını planlayan YÖK'ün bir haftalık ertelemesi de tartışma konusu oldu.

YÖK'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"24 Haziran 2018’de gerçekleştirileceği açıklanan erken seçim tarihinin Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) yapılacağı tarihle aynı güne denk gelmesi üzerine, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) olarak YKS’nin 30 Haziran 2018–01 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir."