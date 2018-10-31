YÖK istediği atamalarda sınav ve yabancı dil şartı aramayacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan yeni önergeye göre 'mesleki hüviyetleriyle temayüz etmiş kişilerin' öğretim üyesi olarak atanmasında merkezi sınav ve yabancı dil şartı aranmayacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre üniversitelerde “özellikli alanlara” yapılacak atamalarda belirlenen kişiler için merkezi sınav ve yabancı dil şartı aranmayacak.

YÖK tarafından öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak, merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hazırlandı.

Yapılan düzenlemeyle YÖK tarafından belirlenecek öğretim elemanı temininde güçlük çekilen özellikli alanlarda, “mesleki hüviyetleriyle temayüz etmiş kişilerin” merkezi sınav ve yabancı dil şartı aranmadan istihdam edilmesine imkan tanındığı belirtildi.

Yeni uygulama ile “alanında uzman” tanımlamasının uygun görüldüğü kişiler denetlemeye tabi tutulmadan akademide yer alabilecek.