YÖK, AKP il başkanını konferansa çağıran dekanı da görevden alır mı?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ziyaretinin ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Alaattin Duran'ın görevden alınmasıyla ilgili, "Üniversitelerde siyasi propagandaya izin verilmemeli" yorumunda bulundu. Geçen hafta AKP İzmir il başkanını konferans için Dokuz Çeşmeler kampüsüne çağıran DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Kamil Tüğen'in görevden alınıp alınmayacağı merak konusu oldu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran ve fakülte yöneticileri, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin önceki yaptığı ziyaretin ardından görevinden alındı.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Dekanı severim. Cerrahpaşa ziyaretinde siyasi bir durum söz konusu orası bir fakülte bahçesi. Üniversitede siyasi propagandaya izin vermemeliyiz" dedi.

İZMİR'DE GEÇEN HAFTA AKP İL BAŞKANI DEÜ'YE KONFERANSA GELDİ

Oysa 23 Mayıs 2018 Çarşamba günü AKP İzmir il başkanı ve eski milletvekili Aydın Şengül, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuz Çeşmeler kampüsüne İİBF Dekanı Kamil Tüğen ile birlikte gelmişti. Şengül, izleyici olmaması üzerine beraberindeki dekan Kamil Tüğen ile birlikte konferans veremeden salondan ayrılmıştı.

AKP il başkanı Şengül'ün Dokuz Çeşmeler kampüsüne geleceği de günler öncesinden şu afişle duyurulmuştu:

ÖNCEKİ ÖRNEKLER DE YÖK BAŞKANI'NI YALANLIYOR

Ancak AKP'nin seçim dönemlerinde devletin her türlü olanağını kullanarak üniversiteleri de propaganda alanı haline getirdiği örnekler YÖK Başkanı Saraç'ı yalanlıyor.

REKTÖRLER BİLE 'EVET' KAMPANYASINA KATILDI

Sadece son bir kaç yıla bakıldığında dahi muhalefete yasaklar dayatılırken, iktidar partisine her türlü alan serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümet yetkilileri, çeşitli isimlerde düzenledikleri panellerle üniversitelerde "evet" propagandası yaptı.

16 Nisan Anayasa Referandumu'na giden süreçte Rıdvan Dilmen’in sosyal medyada başlattığı ”evet” kampanyasına bazı rektörler de katılarak videolu destek mesajları paylaştı.

İşte birkaç örnek: