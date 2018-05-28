YÖK, AKP il başkanını konferansa çağıran dekanı da görevden alır mı?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ziyaretinin ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Alaattin Duran'ın görevden alınmasıyla ilgili, "Üniversitelerde siyasi propagandaya izin verilmemeli" yorumunda bulundu. Geçen hafta AKP İzmir il başkanını konferans için Dokuz Çeşmeler kampüsüne çağıran DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Kamil Tüğen'in görevden alınıp alınmayacağı merak konusu oldu.
Pazartesi, 28 Mayıs 2018 14:04

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran ve fakülte yöneticileri, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin önceki yaptığı ziyaretin ardından görevinden alındı.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Dekanı severim. Cerrahpaşa ziyaretinde siyasi bir durum söz konusu orası bir fakülte bahçesi. Üniversitede siyasi propagandaya izin vermemeliyiz" dedi.

İZMİR'DE GEÇEN HAFTA AKP İL BAŞKANI DEÜ'YE KONFERANSA GELDİ

Oysa 23 Mayıs 2018 Çarşamba günü AKP İzmir il başkanı ve eski milletvekili Aydın Şengül, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuz Çeşmeler kampüsüne İİBF Dekanı Kamil Tüğen ile birlikte gelmişti. Şengül, izleyici olmaması üzerine beraberindeki dekan Kamil Tüğen ile birlikte konferans veremeden salondan ayrılmıştı. 

AKP il başkanı Şengül'ün Dokuz Çeşmeler kampüsüne geleceği de günler öncesinden şu afişle duyurulmuştu: 

ÖNCEKİ ÖRNEKLER DE YÖK BAŞKANI'NI YALANLIYOR

Ancak AKP'nin seçim dönemlerinde devletin her türlü olanağını kullanarak üniversiteleri de propaganda alanı haline getirdiği örnekler YÖK Başkanı Saraç'ı yalanlıyor.

REKTÖRLER BİLE 'EVET' KAMPANYASINA KATILDI

Sadece son bir kaç yıla bakıldığında dahi muhalefete yasaklar dayatılırken, iktidar partisine her türlü alan serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümet yetkilileri, çeşitli isimlerde düzenledikleri panellerle üniversitelerde "evet" propagandası yaptı.

16 Nisan Anayasa Referandumu'na giden süreçte Rıdvan Dilmen’in sosyal medyada başlattığı ”evet” kampanyasına bazı rektörler de katılarak videolu destek mesajları paylaştı.

İşte birkaç örnek:

  • Rıdvan Dilmen’in sosyal medyada başlattığı ”evet” kampanyasına Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça sosyal medya hesaplarından paylaştıkları videolarla destek verdiklerini açıkladılar.
  • 16 Mart’ta sinema gösterimini ‘referandum etkinliğine dönüşebilir’ diye iptal eden Anadolu Üniversitesi yönetimi Cumhurbaşkanı danışmanının katılacağı ‘Evet’ paneli düzenledi.
  • Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’nun katılımıyla ‘Evet’ paneli düzenledi. Panele Burdur Valisi ve kurum müdürleri de katıldı.
  • Bolu'da Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Yeni Anayasa ve Başkanlık’ konulu 'Evet' konferansı düzenlendi.
  • İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi'nde İktisat Fakültesi Dekanlığı tarafından '2017 Anayasa Referandumunun Birinci Yılında Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Yapılanması Sempozyumu'na Adalet Bakan Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum ve eski İçişleri Bakanı ve AKP Bursa Milletvekili Efkan Ala katılarak, siyasi propaganda yaptı.