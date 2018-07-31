YKS sonuçları açıklandı

ÖSYM, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarını açıkladı.

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarını açıkladı.

İki milyondan fazla genci ilgilendiren sonuçlar ÖSYM'nin internet adresinden ve mobil uygulamasından TC kimlik numarası ve şifre girilerek öğrenilebiliyor.

TERCİHLER AĞUSTOS’TA

ÖSYM’nin bilgi amacıyla yayınladığı "2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları" ön kılavuzunda, tercih işlemlerinin 7-14 Ağustos'ta gerçekleştirileceği bildirildi. Adaylar tercihlerini, T.C kimlik numarası ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek. Yerleştirme sonuçları ise, yine ÖSYM'nin internet adresinden duyurulacak.