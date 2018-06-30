YKS heyecanı: Milyonlarca aday sınavda

Bu yıl ilk defa uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün yapılıyor. 15 dakika kuralı bu sınavda da uygulandı. Sınav saat 10.15’te başladı. Saat 10.00’dan itibaren salonlara kimse alınmadı. Sonuçlar 31 Temuz'da.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu sene ilk defa düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15’te başladı. İkinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) yarın saat 10.15’te, Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün saat 15.45’te düzenlenecek.

Adaylar sabah oturumlarına saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra ise 15.30’dan sonra sınav binasına alınmayacak. Ayrıca ÖSYM tarafından hazırlanan kamu spotunda adayların sınav giriş belgesi ve fotoğraflarının yer aldığı kimlik belgelerini sınava giderken yanlarında bulundurması gerektiği hatırlatıldı. TYT’ye 2 milyon 381 bin 784, AYT’ye 2 milyon 19 bin 853, YDT’ye ise 131 bin 453 aday başvuru yaptı.

SONUÇLAR 31 TEMMUZ’DA

TYT’de adaylara Türkçe ve temel matematik testlerinden 40’ar; sosyal ve fen bilimlerinden ise 20’şer olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. AYT’de ise Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1, sosyal bilimler-2, matematik ve fen bilimleri testlerinden 40’ar soru çıkacak. YDT adayları da 80 soru cevaplayacak.

Sonuçlar ise 31 Temmuz’da açıklanacak.

428 TIR VE 1 UÇAKLA EVRAK NAKLİ

ÖSYM, sınav evrakının naklinde 428 TIR ve bir uçak kullandı. Sınav evraklarının hazırlanması, basımı ve paketlenmesi 40 gün sürdü. 4 milyon 548 bin 224 adet sınav kitapçığı ve cevap kâğıdı basıldı. 150 bin sınav evrakı kutusu kullanıldı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer’in açıklamasına göre, TYT ve AYT oturumlarının her birinde 350 bin sınav güvenlik görevlisi çalışacak.