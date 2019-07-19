YKS can aldı: Hedeflediği puanı alamayan lise öğrencisi intihar etti

Antalya'nin Gazipaşa ilçesinde YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından hedeflediği puanı alamayan lise öğrencisi Melis Cılız, 5. kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti.

Antalya'nin Gazipaşa ilçesinde yaşayan ve bu yıl üniversite sınavına giren milyonlarca öğrenciden biri olan Melis Cılız, sonuçların açıklanmasının ardından hedeflediği puanı alamayınca ailesi ile birlikte yaşadığı 5. kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti.

Edindiğimiz bilgilere göre tıp fakültesinde okumak isteyen Melis, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İLK DEFA DEĞİL

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın lise öğrencileri üzerinde yarattığı etkiyi açık bir biçimde ortaya koyan lise öğrencisinin intiharı ilk değil. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2017 yılında yapılan sınava üç dakika geç kaldığı için giremeyen ve "Üç dakika yüzünden hayatım bitti" diyerek ekmek bıçağıyla bileklerini keserek intihara kalkışan B.Ç., 2018 yılında yapılan sınavda, girdiği sınavın ilk oturumu kötü geçtiği için sınavın ikinci oturumuna gireceği okulun tuvaletinde meyve bıçağını karnına saplayarak intihara kalkışan R.B. ve yine 2017 yılında yapılan sınavda, Kayseri'de istediği sonucu alamadığı için polis memuru babasının tabancası ile yaşamına son veren Ömer Faruk Duranoğlu akla gelen ilk isimler.