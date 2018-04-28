Yine öğrenci yurdu, yine zehirlenme: 39 kişi hastaneye kaldırıldı

Bolu'da bir kız öğrenci yurdunda akşam yemeğinden zehirlenen 39 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Bolu’da, 213 öğrencinin kaldığı özel bir kız yurdunda, yedikleri akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 39 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Tabaklar Mahallesi Haznedarlar Sokak’ta, 213 öğrencinin kaldığı özel bir kız yurdunda 39 kişi, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayeti olan öğrenciler, durumu yurt yönetimine bildirdi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin kaldığı yurda çok sayıda ambulans sevk edildi.

Öğrenciler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Midelerinde rahatsızlık hisseden bazı öğrenciler de kendi imkanlarıyla hastanelere gitti. Hastanede tedavileri süren öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TAVUK VEYA TATLI ŞÜPHESİ

Yurtta öğrencilere verilen akşam yemeğinde; mercimek çorbası, pirinç pilavı, tavuk ızgara, patates kızartması ve sütlü tatlı olduğu öğrenildi. Öğrencilerin mide şikayetlerinin nedeninin hangi yiyecekten kaynaklandığı ile ilgili incelemeler sürerken, tavuk ya da sütlü tatlının öğrencilerin rahatsızlanmasında etken olabileceği üzerinde duruluyor.