Yine öğrenci servisi devrildi: Üçü ağır 18 yaralı!

Seyir halindeyken kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan öğrenci servisinde 14'ü çocuk 18 kişi yaralandı

Van'ın Çatak ilçesi ile Siirt'in Pervari ilçesi arasındaki yolda seyir halindeyken kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan öğrenci servisinde 14'ü çocuk 18 kişi yaralandı. Yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza öğle saatlerinde Çatak-Pervari yolu üzerinde bulunan Belenoluk köyü yakınlarında meydana geldi. Öğrencileri taşıyan 65 NU 385 plakalı minibüs, iddiaya göre fren aksamında meydana gelen arıza ve sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada, araç sürücüsü ile üç kadın ve 14 öğrenci yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ve özel araçlarla Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından durumu ağır olan ikisi öğrenci üç kişi Van'a sevk edildi.