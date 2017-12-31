Yılın son gününde İstanbul'da trafik durumu

İşte İstanbul'daki köprü ve otoyollarda trafikte son durum...

İBB'nin trafik yoğunluğu haritası verilerine göre İstanbul'da yılın son gününde trafik yoğunluğu şaşırttı. İstanbul'da saat 19:00 itibariyle trafiğin yüzde 24 düzeyinde olduğu izleniyor. Trafiğin yoğun olduğu noktalarsa şöyle:

Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişinde trafik yoğunluğu yaşanırken Yavuz Sultan Selim ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşanmıyor. Öte yandan Haliç Köprüsü üzerinde Bakırköy istikameti yönünde trafik yoğunluğu var.

Ayrıca E-5 karayolunda önemli bir trafik yoğunluğu gözlenmezken, Anadolu yakası Kadıköy-Kartal yönünde aralıklarla yoğunluk yaşanıyor. TEM yolları ise Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yoğunluğun yaşanmadığı yerler arasında.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yılbaşı önlemleri kapsamında; İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar, Beşiktaş'taki ve Kadıköy'deki yollar saat 15.00'ten itibaren araç trafiğine kapatıldı. DHA'nın haberine göre, Şişli'deki yollar saat 16.00, Taksim Meydanı'na çıkan cadde ve sokaklar ile diğer yollar ise saat 19.00'da trafiğe kapatılacak.

ALTERNATİF YOLLAR

Saat 19.00 itibariyle ise Mete Caddesi-İnönü Caddesi trafiğe açık olup, Sıraselviler Caddesi'ne giriş kapatılacak. Sıraselviler Caddesi'nden İstiklal Caddesi'ne bağlanan yollar kapatılacak. Sıraselviler Caddesi Taksim Meydan istikametine trafik akışı Kazancı Yokuşu'na yönlendirilecek. Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış kapatılacak. Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri trafiğe kapatılacak. Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti kapatılacak. Meşrutiyet Caddesi trafiğe kapatılacak, Mumhane Caddesi - Maliye Caddesi kesişimi, Necatibey Caddesi - Maliye Caddesi kesişimi, Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokak - Kılıç Ali Paşa Caddesi Kesişimi,Odun Meydanı Sokak - Kemankeş Caddesi kesişimi, Denizciler Sokak - Kemankeş Caddesi Kesişimi, Yuva Sokak - Kemankeş Caddesi Kesişimi, Arapoğlan Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi, Vekilharç Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi, Kanarya Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi, Gece Kuşu Sokak - Mumhane Caddesi, Sakızcılar Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi, Hamam Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi, Topçu Caddesi - Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, Lamartin Caddesi Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, Şehit Muhtar Bey Caddesi - Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, Aydede Caddesi - Taksim Dolapdere Caddesi, Ana Çeşmesi Sokak trafiğe kapatılacak.Kanarya Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi, Gece Kuşu Sokak - Mumhane Caddesi, Sakızcılar Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi, Hamam Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi, Topçu Caddesi - Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, Lamartin Caddesi Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, Şehit Muhtar Bey Caddesi - Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, Aydede Caddesi - Taksim Dolapdere Caddesi, Ana Çeşmesi Sokak trafiğe kapatılacak.Kanarya Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi, Gece Kuşu Sokak - Mumhane Caddesi, Sakızcılar Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi, Hamam Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi, Topçu Caddesi - Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, Lamartin Caddesi Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, Şehit Muhtar Bey Caddesi - Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, Aydede Caddesi - Taksim Dolapdere Caddesi, Ana Çeşmesi Sokak trafiğe kapatılacak.

