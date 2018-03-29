Yıldırım'dan 'Suriye Gelecek Partisi' hakkında ilk açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, Rakka'daki toplantıyla kurulan Suriye Gelecek Partisi'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Bazı dostlarımızı geçici bir süre kandırabilirler ama Türkiye'yi kandıramazlar' ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, PYD ve YPG'nin içinde bulunduğu Kürtler, Araplar, Türkmenler ve Süryaniler dahil 700 temsilcinin katıldığı Rakka'daki toplantıyla kurulan Suriye Gelecek Partisi'ne ilişkin açıklamada bulundu.

Bosna Hersek'e gitmeden önce havalimanında düzenlediği basın toplantısında konuyu değerlendiren Yıldırım, "Bunların sürekli yer ve isim değiştirdiklerini hep söyledik. Suriye'de başka isimle, Irak'ta başka isimle karşımıza çıkıyorlar. Ama postu kaldırınca bunların kim olduğunu meydana çıkıyor. Biz bunları iyi tanırız, hangi kılıkla gelirse gelsinler… Bazı dostlarımızı kandırabilirler geçici bir süre ama Türkiye'yi kandıramazlar" dedi.

Yıldırım ayrıca Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sonrası yapılan açıklamada yer alan 'proje terör örgütü' ifadesi hakkında sorulan 'Ne anlama geliyor?' sorusuna şu cevabı verdi:

"Aslında ifade kendisini anlatıyor. Bu örgütler, kendi iradesiyle ortaya çıkan örgütler değil. Bu projeyi hazırlayan birilerinin olduğunu ifade ediyor. Birilerinin amaçlarına hizmet etmek amacıyla geliştirilmiş, yönlendirilmiş, sipariş üzere kurulmuş örgütlerdir. Hem Suriye'de hem yurt içinde terörle mücadelede görüyoruz. Ne Kürtlerin ne Türklerin ne de başka vatandaş grubunun dertleriyle ilgili olmadıklarını açıkça görüyoruz. Parayı kim verirse ona hizmet ediyorlar. Normal şartlarda bu örgütlerin bir amacı olsa dünya bir araya gelse hedeflerinden şaşmazlar. Bunların amacı Türkiye'yi yıkmak. Ancak dünya bir araya gelse bizi yıkamazlar, ancak oyalayabilirler. Terör örgütleri sürekli ad değiştirerek ayakta kalma peşindeler."

'MHP İLE YERELDE İTTİFAK ŞU AN İÇİN YOK'

"Yakın zamanda Meclis'ten geçen MHP ile AK Parti'nin müşterek verdiği teklifte milletvekili seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partilerin ittifak yapabilmelerine imkan sağlayan kanun çıktı. Şu aşamada MHP ile yapacağımız ittifak Cumhurbaşkanlığı seçimini, milletvekili seçimini kapsıyor. Yerel yönetimler yani belediye seçimleriyle ilgili şu an için MHP ile ortak bir çalışmamız yok."