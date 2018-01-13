Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Ağzımı açtırma bak

Başbakan Binali Yıldırım, AKP Niğde 6. Olağan İl Kongresinde konuştu.

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Yıldırım, şunları söyledi:

Bu ana muhalefet partisi başkanında yalan gani, arkasından yetişmenin imkanı yok. 15 yıldır 25 bin kilometre bölünmüş yol yaptık, onun yalanları bundan daha fazla buluyor. Bizim yollar bile onun söylediği yalanların gerisinde kaldı. ‘Benim sözüm var. Adaları geri alacağım, adalar bizim mi Yunanistan’ın mı?’ diye soruyor. Git de zamanında bu adaları zamanında teslim edenlere sor. Ağzımı açtırma bak. Konuştum mu altından kalkamazsın. Bor’da uçak maketi açmışlar, onların yapacağı makettir, başka bir şey yapamazlar, onlar ne havaalanı, ne bölünmüş yol yapabilirler oyuncaklarla oynamaktan başka hiçbir şey yapamazlar. Türkiye’de hizmetler hep sağ hükümetler zamanında yapılmış.