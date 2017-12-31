Yıldırım'dan KHK açıklaması: Bilen de bilmeyen de konuşuyor

Başbakan Yıldırım, KHK'lara getirilen eleştiriler konusunda, "bilen de bilmeyen de konuşuyor" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Isparta'da gerçekleştirilen AKP İl Kongresi'nde KHK'lara getirilen eleştiriler hakkında açıklamada bulunurken, Kılıçdaroğlu'nun da "FETÖ"cü ağzıyla konuştuğunu iddia etti.

Yıldırım, "Bugünlerde bir tartışma var. Bilen de bilmeyen de konuşuyor. Hükümet sivillere koruma getirmiş. Bu demokrasiye uygun değilmiş, günün birinde kötüye kullanılırmış. Darbeye karşı kuranlara niye koruma getirdiniz diyor. Ana muhalefet partisi başkanı diyor. Sen sıcak evde otururken bu millet meydanlardaydı ey Kemal Bey, kendine gel, kendine gel. Komutanın emrini dinlemek şart, itaatsizlik yapılmaz. Kılıçdaroğlu biliyor da eksik biliyor. Bilmiyorum askerliğini nerede yaptı ama öğrenmeden bitirmiş askerliğini. O işin doğrusu Kemal Bey, size verilen emir suçsa, o emre uymak diye bir şey yoktur. Suç olan emre uymak da suçtur, cezası da vardır. Normal askerlikle darbeyi birbirine karıştırıyor. Darbede komutan köprüde emrediyor, bu insanları öldür dedi, onu reddeden bir asker doğru yapıyor. O emir suçtur. Suça karşı durmak da vatanseverlik görevidir, askerlik görevidir. Bizim yaptığımız iş şu. Darbeden sonra 15 Temmuz'da darbe başladı, 16 Temmuz'da da darbe bastırıldı. Bu esnada sokağa Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile herkes indi. Ne yaptık? Darbecilere karşı koyduk. Tankların önüne çıktık, darbe yapmak isteyenleri derdest ettik. Bu uğurda 250 kardeşimiz şehit oldu. 2193 kardeşimiz gazi oldu. Biz dedik ki, o gün meydanlara inen bu vatandaşlarımıza, sivillerimize sorgu sual yok, mahkeme yok, dava yok. Onlar birer kahramandır. Onların gücü tankın gücünü yenmiştir. Çıkmışlar, niye bu insanlara kanuni koruma getiriyorsunuz. Kime getireceğim kardeşim? Bu insanlara koruma getirmeyip de darbecileri mi koruyacağız Kemal Bey. Artık FETÖ'cü ağzı ile konuşmayı bırak" diye konuştu.