Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'inde Mursi için sela okundu!

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi merkez kampüsünde Muhammed Mursi için sela okundu. Rektör şehit dediği Mursi için skandal paylaşım yaparken, öğrenciler ve öğretmenler namaza çağrıldı. Namaza diyanet işleri başkanı katıldı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde bugün öğle saatilerinde okunan sela sesleri öğrencileri şaşkınlığa düşürdü. Okunun her yerinden duyulan uzun süreli selanin ardından öğrenciler ve akademisyenler Mursi için giyabi cenaze namazına davet çağrısı yapıldı. Namaza diyanet işleri başkanı da katıldı.

Son zamanlarda okul kampüsüne hızla yapılan cami inşaatıyla tepkileri üzerine çeken üniversitede, bugünden itibaren ezanın da kampüse verilecegi öğrenildi. Cami tamamlanana kadar ezanlar üniversite mescidinden okunuyor.

REKTÖR: ŞEHİT MURSİ

Rektör Prof. Dr. İbrahim Aydınlı Mursi'ye şehit dediği skandal paylaşımını yaptı:

Şehidimiz Muhammed Mursi'yi ümmetin Rasulü Muhammet Aleyhisselam Efendimiz'in manevi makamına komşu olması niyazı ile, İnne lillah ve inna ileyhi raciun. pic.twitter.com/iOZ36fdreu — Prof.Dr.İbrahim AYDINLI (@profdriaydinli) 18 Haziran 2019