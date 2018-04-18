Yılda bir kez açan Manisa lalesini koparana 48 bin lira ceza

Manisa'da yılda sadece bir kez açan ve koruma altına alınan "Manisa lalesi" (tulipa orphanidea) bu yıl havaların erken ısınması nedeniyle 20 gün önce çiçek açtı. Spil Dağı Milli Parkı'nda özel bir alanda yetişen Manisa lalesini koparanların 48 bin 625 lira ceza ödeyeceği açıklandı.

Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen Manisa lalesi, havaların ısınmasıyla çiçek açmaya başladı. Endemik ve koruma altındaki Manisa lalesi, özel önlemlerle korunuyor. Her yıl mayıs ayı başında açan laleler, bu yıl hava sıcaklıklarındaki artışla birlikte yaklaşık 20 gün önce çiçek açtı.

KOPARANA PARA CEZASI

Özel bir tür olan ve tehlike altında bulunan Manisa lalesinin korunması için de önlemler alınıyor. Çiçeklere veya soğanlara zarar verilmesi halinde bu türün hızla yok olma riski bulunuyor. Bu özel türe zarar verip, biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere de geçen yıl Çevre Kanunu'na göre 42 bin 479 lira ceza uygulanırken, bu yıl bu rakamın 48 bin 625 liraya yükseldiği belirtildi.

GENETİK ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, "Ülkemizde lalenin 17 türü var. Manisa yöremize de özgü Spil Dağı'nda yetişen özel bir Manisa lalesi türümüz var. Bu türle ilgili 2015 yılında Tür Eylem Planı başlatıldı. Manisa lalesinin Ahmetli ve Demirci yörelerinde de yetişen genetik olarak farklılıklar gösteren benzerleri var. Biz Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile birlikte Manisa lalesinin genetik araştırmalarını yapıyoruz" dedi.