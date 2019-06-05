On yıl sonra görülen caretta carettaları taşlayan 4 kişiye gözaltı

Antalya'da yuva yapmak için sahile gelen bir caretta caretta'ya taşla vurup üzerine binen 4 kişi gözaltına alındı.

Nesli tehlike altındaki caretta carettaların yuvalama alanı Kumluca'ya bağlı 300 metrelik Olimpos sahilinde, yuva yapmak için sahile gelen bir caretta caretta'ya taşla vurup üzerine binerek eziyet eden 4 kişi gözaltına alındı.

Dört kişinin ateş yakıp alkol aldıkları belirlendi. Bitişik iki sahil Çıralı ve Olimpos'ta geçen yıldan itibaren caretta caretta yuvalama alanında saat 20.00'den sabah saatlerine kadar nöbet tutarak, sahilde ateş yakılması, parti düzenlenmesi gibi caretta yuva alanlarına zarar verici aktiviteleri önlemeye çalışan gönüllüler, söz konusu kişileri uyardı. Uyarıları dikkate almayıp, gönüllülere saldırmaya da çalışan 4 kişi, jandarmaya ihbar edildi. Kişiler jandarma tarafından gözaltına alındı.

4 kişi, ifadelerinin ardından gönüllülere hakaret ve tehdit, jandarma ekiplerine hakaret, tehdit ve görevini yaptırmama ile yasak olmasına rağmen ateş yakma ve nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağasına eziyet suçlarından adliyeye sevk edilecek.

ON YIL SONRA İLK DEFA GÖRÜLDÜLER

Antalya'nın Olimpos Sahili’nde 10 yıl aradan sonra ilk kez caretta carettaların yumurta bıraktığı görülmüş, yumurta bırakan iki caretta carettayı korumak için 6 kişi görevli olmuştu.