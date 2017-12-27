Yıkım yapan kepçe devrildi: 1 yaralı

Karaman’da çıkan yangında kullanılamaz hale gelen evin yıkımı sırasında yan yatan kepçenin operatörü yaralandı.

Karaman Gazidükkan Mahallesi 115 Sokak’ta, geçtiğimiz ay çıkan yangınla kullanılamaz hale gelen iki katlı kerpiç ev için yıkım kararı alındı.

Yıkım öncesi güvenlik tedbiri alınarak sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Evi yıkan kepçe, enkazının üzerindeyken zeminin yumuşak olması sebebiyle bir anda yan yattı. Kepçenin yan yatması sebebiyle operatör Nedim A. hafif şekilde yaralandı. Durumu iyi olan kepçe operatörü Nedim A., tedbir amaçlı olarak ambulansla Karaman Devlet Hastanesine götürüldü.

Yıkılan evin geçtiğimiz ay 18 Kasım’da çıkan yangın sonucu tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangında 2 yaşındaki M.A. isimli çocuk yoğun dumandan etkilenerek hayatını kaybetmişti.

Yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.