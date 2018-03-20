Yeşilçam'ın usta ismi Ulvi Doğan yoğun bakımda

Altın Ayı ödüllü, 'Susuz Yaz' filminin yapımcısı ve başrol oyuncusu Ulvi Doğan, bir süredir hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ulvi Doğan'dan kötü haber geldi.

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu'nun köşesinde yer alan bilgiye göre, Oyuncu Ulvi Doğan, bir süredir hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

70’li yıllarda ayrıldığı Türkiye’ye dönünce, Yakacık’taki Sanatçı Yaşam Evi’ne alınan ve üç yıldır kimsenin ziyaret etmediği 86 yaşındaki Doğan, bir dizi sağlık sorunları yaşayınca hastaneye kaldırılıp, yoğun bakıma alındı.

ULVİ DOĞAN KİMDİR?

2 Kasım 1931'de İstanbul'da doğdu. Almanya'da tekstil öğrenimi görmüş, 1963 yılında arkadaşı Metin Erksan'la Hitit filmi kurmuştur. Susuz Yaz'da hem yapımcı hem de oyuncu olmuş, bu filmle de Berlin'de Altın Ayı ödülünü almıştır.