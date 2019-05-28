Yeşilay tütün şirketlerinin yeni ürününe göz mü kırpıyor?

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nde Yeşilay’ın bir dizi STK ile birlikte ‘Sigarasız Türkiye Vizyonu 2023’ başlığı altında ortak bildiri yayımlaması bekleniyor. Bildiride ‘tütünsüz’ yerine ‘sigarasız’ sözcüğünün kullanılması AKP’nin, tütün tekellerinin Türkiye piyasasına sokmak istediği ‘Isıtılan Tütün Ürünü’ne göz kırpması olarak yorumlanıyor. Meryem Vitni, Serbest Kürsü'deki yazısında 'Isıtılan Tütün Ürünleri' üzerinden yapılan pazarlıkları ve AKP'nin tütünle mücadeledeki başarısızlığını ele aldı.

Dünya Sağlık Örgütü’nce benimsenen 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nde Yeşilay’ın bir grup STK ile birlikte “Sigarasız Türkiye Vizyonu 2023” başlığı altında ortak bir bildiri açıklaması bekleniyor. Ancak başlıkta “tütünsüz” yerine “sigarasız” sözcüğünün kullanılması, AKP’nin, sigaraya alternatif olarak daha az zararlı olduğu iddiasıyla Türkiye pazarına girmeye çalışan “Isıtılan Tütün Ürünleri” konusunda tütün tekellerine göz kırpması olarak yorumlanıyor. Zira “ısıtılan tütün ürünü” pazarında IQOS markasıyla yer alan Philip Morris başta olmak üzere tütün şirketleriyle kıran kırana bir pazarlık yürütülüyor.

Son olarak ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nce (FDA) alınan bir karar tütün şirketlerini sevindirdi. FDA bir şirketin başvurusu üzerine yaptığı inceleme sonucunda ısıtılan tütün ürününün “halk sağlığının korunması açısından uygun” olduğu açıklaması yaptı.

Türkiye basınındaki Philip Morris temsilcilerinden Vahap Munyar da konuyu Hürriyet’teki köşesine taşıyarak şirketin üst düzey yöneticilerinin bu ürünlerle ilgili olumlu görüşlerini aktardı ve FDA kararının bu ürünlere “kapıyı açan ülke” sayısını artırabileceği öngörüsünde bulundu.

Sigaranın 150 yıllık tarihinin ihtişamı sönerken, tütün şirketleri de ömürlerini uzatacak yeni ürün geliştirme ve pazarlama çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

Meryem Vitni, Serbest Kürsü’deki yazısında “Isıtılmış Tütün Ürünü”nün ne olduğunu, AKP’nin tütünle mücadeledeki başarısızlığını, dünyada ve Türkiye’de tütün kullanımının seyrini ve ulusötesi şirketlerin sigara piyasasının ömrünü nasıl muadil ürünlerle uzatmaya çalıştıklarını ayrıntılarıyla anlattı.

AKP’nin tütün şirketleriyle pazarlıklarının da ele alındığı yazıda Vitni “Sigara şirketlerinin yeni-sigarası ısıtılan tütün ürünü (ITÜ) yasaklanmalıdır” diyor ve “mevcut koşullarda tütün tüketimini bütünüyle kapitalist süreçlerin dışına çıkartmak mümkün olmasa da” tütün kullanımından kaynaklanan hastalık ve ölümlerin önlenmesi için liberal olmayan uygulamalara ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

Vitni'nin "Sigara şirketlerinin yeni-sigarası ısıtılan tütün ürünü (ITÜ) yasaklanmalıdır" başlıklı yazısını okumak için tıklayınız.