İş yerinin tapusu için tartıştığı eşini zincirle boğdu

Boşanmak üzere olduğu eşini öldüren Ercan Ö., gözaltına alınırken, olayda kullanılan 2 bıçak ve zincire el konuldu.

Aydın’ın Efeler ilçesinde, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen 1 çocuk babası Ercan Ö. (49), iddiaya göre iş yerinin tapusu için tartıştığı eşi Zeynep Ö.'yü (45) zincirle boğarak öldürdü. Daha sonra sağlık ekiplerini arayan Ercan Ö., yardım istedi.

Olayın ardından Ercan Ö., sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Ekipler polise bilgi vererek olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeynep Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Ercan Ö., gözaltına alınırken, olayda kullanılan 2 bıçak ve zincire de el konuldu. Zeynep Ö.'nün cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.