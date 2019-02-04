Yeni Şafak yazarı soL'u eleştirdi, Ege Üniversitesi beğendi!

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, soL'da geçen hafta yer alan 'Rektör cami inşaatını ziyaret etti: Üniversiteye cami yaptıran patronu övdü' başlıklı haberini eleştirerek 'Küplere biniyorlar' yorumunda bulundu. Ege Üniversitesinin resmi hesabı da bu paylaşımı beğendi.

Yeni Şafak'ın yazarlarından Yusuf Kaplan, geçen hafta soL Haber Portalı'nda yer alan "Rektör cami inşaatını ziyaret etti: Üniversiteye cami yaptıran patronu övdü" başlıklı haberi alıntılayarak, "Küplere biniyorlar" yorumunda bulundu.

KAPLAN: KÜPLERE BİNİYORLAR...

Kaplan, haberimizi paylaşarak şunları yazdı: "Ege Üniversitesi’nde cami yapılıyor diye küplere biniyorlar! Chicago Üniversitesi kampüsünde tam 3 katedral var! Orada neden sorun olmaz da bizde kıyamet kopar? Türkiye’deki İslamofobi Batı'dakine rahmet okutur! Neden?"

EGE ÜNİVERSİTESİ RESMİ HESABI 'BEĞENDİ'

Kaplan'ın bu paylaşım, Ege Üniversitesinin resmi Twitter hesabı tarafından beğenildi.