Yeni Şafak yazarı: AKP, MHP'ye mahkum hale geldi

Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, 24 Haziran seçimini değerlendiren yazısında AKP'nin MHP'ye mahkum konuma geldiği yorumunda bulundu.

Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, 24 Haziran seçim sonuçlarını değerlendiren bugünkü yazısında AKP'nin oy kaybına dikkat çekerek, MHP'ye mahkum konuma geldiği yorumunda bulundu.

AKP'nin oy kaybını vurgulayan Öztürk, “Oysa 1 Kasım seçimlerine oranla, en çok oy kaybeden parti oldu. Zaman geçtikçe kaybedilen oy ve milletvekili konusunun daha net tartışılacağını sanıyorum, 7 Haziran oylarına geri döndü. Üstelik 21 milletvekili eksildiği için Meclis'te çoğunluğu da kaybetti ve MHP’ye mahkum konumuna geldi” dedi.