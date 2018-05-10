Yeni Şafak: Avrupa Türkiye’de seçim faaliyeti yürütüyor

Alman bakan Micheal Roth’un Türkiye’de yaptığı ziyaretler Yeni Şafak’ı rahatsız etti. Akşener’e ‘HDP ile AKP arasında sıkışan seçmene seçenek olma” sözleri, Kılıçdaroğlu ile de basına kapalı görüşmesi eleştirildi.

Alman Bakan Roth’un ziyareti AKP destekçisi basında eleştiri konusu oldu. Yeni Şafak “Geldi, talimatı verdi, gitti” başlığıyla yaptığı değerlendirmede Avrupa’nın bu şekilde Türkiye’de seçim faaliyeti yürüttüğünü ileri sürdü.

Almanya’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Micheal Roth, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde (İKÜ) bir konferansa katılmak üzere Türkiye’deydi. Önceki gün AB Bakanı Ömer Çelik ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşen Roth, dün İKÜ’deki konferansa katıldı. Roth’un CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de basına kapalı bir toplantıda görüştüğü belirtildi.

Yeni Şafak gazetesi Roth’un Türkiye ziyaretini değerlendiren bir “tepki yazısı’na yer verdi. Yazıda “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere başbakan, bakanlar ve diğer yetkililerin seçim propagandası yapmasını yasaklayan Avrupa ülkelerinin bakanları Türkiye’de 24 Haziran'a ilişkin seçim faaliyetleri yürütüyor” denildi.

“Antidemokratik tutumlarını 'yasalarına' dayandıran ancak CHP ve İyi Parti'nin seçim propogandası yapmasına izin vererek çifte standarda imza atan Avrupa ülkeleri tıpkı 7 Haziran seçimleri öncesinde olduğu gibi muhalefetle dirsek temasına geçti” ifadelerine yer verilen yazıda Roth’un “resmi ziyaretler bahanesiyle geldiği” Türkiye'de CHP ve İyi Parti ile görüştüğü belirtildi.

GİZLİ GÖRÜŞME SOSYAL MEDYA FOTOĞRAFINDAN SAPTANDI

Kılıçdaroğlu ziyaretinin gizli yapıldığı öne sürülürek, görüşmenin Roth’un Twitter hesabından paylaştığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ile çektirdiği fotoğraftan “tesbit edildiği” vurgulandı.

Ayrıca yazıda “Akşener ile görüşmesinde Roth, 24 Haziran seçimlerini yakından takip ettiklerini belirterek ‘Güneydoğu’da AK Parti ve HDP arasında sıkışan Kürt seçmenin size karşı desteği olacağını da öngörüyoruz’ ifadelerini kullandı” hatırlatması da yapıldı.