Yeni moda şaka piyasası: Terör saldırıları

Son yıllarda şiddet dozu ve sıklığı artan 'terör saldırıları', beraberinde tuhaf bir 'şaka piyasası' getirdi. Son örnek, İran'da bir alışveriş merkezinde insanların dehşetle kaçışmasına neden olan 'IŞİD'li şaka' oldu.

Salı günü İran'da bir alışveriş merkezi, IŞİD amblemli siyah giysiler giyip “Allahu Ekber” diye bağırarak sağa sola kılıç ve silahlarını sallayan adamlar ile korkuyla etrafa kaçışan insanlara sahne oldu.

Görüntüler 2017'de Tahran'da 17 kişinin öldüğü saldırıları hatırlatıyordu ama, esasında "zırva" bir şaka idi.

Silahlar sahteydi ve saldırganlar aslında aktörlerdi. Olay, IŞİD tarafından kaçırılan İranlı baba ve oğlu hakkındaki bir filmin, viral pazarlama operasyonunun parçasıydı. Alışveriş yapanlardan bazıları neler olup bittiğini anladı ve kameralı telefonlarıyla o anın kaydını aldı, bir bölümü ise dehşet çığlıklarıyla kaçıştı.

Filmin yönetmeni olayın ardından özür diledi. Öte yandan reklam yöntemi, Amerikan gençleri tarafından başlatılan "terör şakası" alışkanlıklarının bir versiyonu gibi görünüyordu.

MİLYONLARCA ABONESİ OLAN 'YOUTUBER'LAR BU ŞAKALARI ÇOK SEVİYOR

Terör saldırılarına ilişkin çok sayıda "şaka" videosu bulunuyor. Çoğu, milyonlarca abonesi olan, genç ve Batılı YouTube yıldızları tarafından oluşturuldu. Videolarda genellikle, klişeleşmiş Arap kıyafetleri giymiş biri, yabancıların ayaklarının dibine bir paket bırakıp kaçıyor. Örneğin bir videoda, teknede içki içen insanlar ortalarına bir çanta atıldıktan sonra denize atlıyorlar. Bir diğerinde, bir erkek korkudan idrarını tutamadığı için ekrana onlarca alaycı emoji doluşuyor.

2 milyon abonesi olan bir YouTuber Joey Salads, bu tür şakalarıyla kötü şöhrete sahip oldu. Salads videolarını, “Allahu Ekber” diye bağıran ve “İsa'yı övün” diyen bir adamın kendini yere atmasına dönük verilen tepkileri karşılaştıran sosyal deneyler olarak sunuyor.

Yine geçtiğimiz yıl, 650 bin abonesi olan İngiliz YouTuber Arya Mosallah, yabancılara yaklaşıp yüzlerine sıvı atıp kaçtığı ve onları bir asit saldırısının kurbanı olduğuna inandıracak şekilde video çektikten sonra özür dilemişti. Videonun yeniden yüklenen sürümleri hala YouTube'da görüntülenebiliyor.

YOUTUBE NADİREN MÜDAHALE EDİYOR

Site bu tip içeriklere nadiren müdahale ediyor. YouTube, benzer videoların topluluk kurallarını ihlal etmediğini ve sitenin şaka videolarını nadiren kaldırdığını kabul ediyor.

Çoğu durumda, polisin çevrimiçi moderatörlerden daha fazla olaya dahil olması daha olası görünüyor. Avustralyalı şakacı "Celal Kardeşler", küçük bir çocuğu sahte bir AK-47'yle hedeflemek de dahil olmak üzere bir dizi terör saldırısı şakası düzenledikten sonra terörle mücadele polisi tarafından tutuklandı. Videonun tamamen sahte olduğu çoktan itiraf edilmişti ancak polis henüz farkında değildi.

Tehlikelere ve onca tepkiye rağmen, yeni "terör şakası" videoları ortaya çıkmayı sürdürüyor.

Pek çok kişinin sahte bir YouTube şakasına, gerçek bir terör saldırısından daha fazla yakalanma olasılığı olduğu belirtiliyor.