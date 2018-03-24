Yeni moda halk sağlığı sorunu: Mevlit zehirlenmeleri!

AKP'nin bir 'halk sağlığı sorunu' olduğunu çok söyledik... soL'a konuşan bir acil servis hekimi, gericilerin bu konudaki 'yaratıcılığını' şaşkınlıkla anlattı: Artık bir de 'mevlit zehirlenmeleri' sorunumuz var!

AKP’li yıllarda halk sağlığı sorunlarının arttığı bir sır değil. Sağlık hizmetinin tedavi hizmetlerine ayaklarını basan bir kâr kapısı ilan edilişi, koruyucu sağlık uygulamalarının tedavülden kalkışı, muayene, tetkik ve ilaçlar için ödenen katılım payları bir yana; ayrı bir kategori olarak gericiliğin de halk sağlığı üzerine envai çeşit saldırısı oldu.

AKP gericiliği, çocuk yaşta evliliklerin arttığı, kadına dönük şiddetin tırmandığı, denetime kapalı öğrenci yurtlarının kol gezdiği bir ülke yaratarak da toplum sağlığını bozdu.

Ve son olarak 2018 Türkiyesi’nde yeni bir halk sağlığı sorunumuz daha oldu: Mevlit zehirlenmeleri.

GERİCİLERE MEVLİT KONUSU ÇOK...

Mevlitler artık doğum, ölüm, düğün gibi törenlerde değil, İslami içerik saçmaya çalışılan her türlü başlıkta yapılabiliyor. Öyle ki cuma namazı çıkışları, Suriye'de cihatçı militanların katliamları, Rus uçağının TSK tarafından düşürülmesi dahi, gericiler için bir "mevlit" başlığı olabiliyor.

İstanbul’da bir devlet hastanesinde acil servis hekimliği yapmakta olan S.G., çalışma koşullarını anlatarak başladığı söyleşimizde “Acil serviste üniversite hayatınızda çok spesifik olarak bahsedilmeyen vakalarla karşılaşabiliyorsunuz” diyor. Neyi kastettiğini sorduğumuzda aldığımız yanıtsa şu: Mevlit zehirlenmeleri!

“Klinik durumdan, muayeneden, tüketilen gıdalardan etkeni kendimizce anlamaya çalışıyoruz, ben bir yılda dört kez karşılaştım” diyen S.G., kimsenin acil servise başvurduğunda katıldığı bir mevlitte yediklerinden zehirlenmiş olabileceğini söylemediğini vurguluyor.

“İlkinde çocuklu erişkinli yaklaşık 80 kişiye müdahale ettik, belediyenin düzenlediği bir mevlitmiş, büyük ihtimalle halk buraya karnını doyurmaya, çocuğuna alamadığı eti bir nebze de olsa yedirmeye gidiyor” diyen S.G.’nin ikinci karşılaştığı vaka ise daha şiddetli imiş.

'NEDEN YALNIZCA ÇOCUKLARIN ZEHİRLENDİĞİNİ O ZAMAN ANLADIM'

“Bana göre en dramatik olanıydı, acile neredeyse bilincini yitirmek üzere olan, kusmaktan baygınlık geçiren çocuklar gelmeye başladı” diyen genç hekim, kendince bir sebep düşündüğünü ancak yalnızca çocukları etkileyen bir tabloyu kavrayamadığını aktarıyor: “Erişkinlere neden bir şey olmadığını anlamlandıramadım, yaklaşık 20 çocuk geldi, hızlıca 112 ve kriz masası ile görüşerek ambulanslarla neredeyse şoka girmiş çocukları yoğun bakımlara dek sevk ettik. Sonra öğrendik ki yakınlarda bir ‘sıbyan okulu’ varmış ve her cuma vaazlar eşliğinde çocuklara mevlit düzenliyorlarmış.”

S.G., “Neden sadece çocukların etkilendiğini ancak o zaman anladım” diyor.

'DEDEKTİFLİK YAPMAK ZORUNDA KALIYORUZ'

Üçüncü ve dördüncü vakalar ise, yine birkaç düzine halinde başvurunun olduğu tavuklu pilav zehirlenmeleri imiş.

“Hastalara şüpheli gıda tüketimi sorduğumuzda ‘biz çaydan zehirlendik’ diyen bile oluyor, kimi arıtma suyundan diyor kimi başka bir şey söylüyor, biz de hastaya güveniyoruz ancak müdahale ettiğimiz müşahede alanına kontrole gittiğimizde görüyoruz ki hastalar birbirini tanıyor ve bir şeyler konuşuyorlar” diyen acil servis hekimi, durumu ancak bu yolla, neredeyse delil toplar gibi dedektiflik yaparak anlayabildiklerini söylüyor.

S.G., “Adli mercilere haber vermek istedik ama çocukları neredeyse ölecek olmasına rağmen şikayetçi olmadıklarını belirttiler” diyor ancak yine de toplumsal bir gıda zehirlenmesi şüphesi olduğu için adli rapor düzenlediklerini söylüyor.

ŞİKAYET ETMİYORLAR, OLAN ÇOCUKLARA OLUYOR

“Böyle durumlarda acilde bir kriz atmosferi oluyor, her yerde kusan onlarca kişi görüyorsunuz, tüm zehirlenmelere adli bildirim yapıyoruz, ilçe sağlık kurumunu bilgilendiriyoruz, örnek alacakları materyal bulmaya çalışıyorlar, 112 ile sevk gerektiğinde Kriz Masası’nı arıyor, başhekimden 112’ye, kaymakamlıktan valiliğe öyle bir telefon trafiği oluyor ki işimizi yapamayacak noktaya geliyoruz” diyen S.G., sonrasında durumu takip etmek istediklerini ancak görüşülen herkesin başka bir şeyden zehirlendiğine dair yanlış beyanda bulunduğunu aktarıyor.

Acil serviste gördüğü bu manzaranın kendisini dehşete düşürdüğünü söyleyen S.G., “İnsanlar şikayetçi olmuyor ve ne yazık ki bu bağnazlık çocukları hedef alıyor” diyor.