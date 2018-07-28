Yeni mezun öğretmenler alan bilgisi sınavında döküldü

Yeni mezun öğretmenler fen, fizik, kimya, matematik gibi temel bilimlerde 50 sorudan ortalamada 10’unu doğru yaptı. Testlerde en başarılılar rehber öğretmenler, en başarısızlar ise fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenleri oldu.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Değerlendirme Raporu yayımlandı.

Rapora göre öğretmen olarak atanan genç mezunların kendi branşlarından gelen soruların ancak yarısını doğru cevaplayabildiği ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre 2013 yılından bu yana öğretmen adayları Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) dışında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) adını taşıyan bir başka sınava daha giriyor. ÖSYM’nin Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Değerlendirme Raporu, üniversite sınavlarında olduğu gibi öğretmenlerin sayısal testlerde başarısız olduklarını gözler önüne serdi. Sınava, 308 bin 125 aday başvurdu. 179 bin 519’u kadın, 81 bin 286’sı erkek olmak üzere toplam 260 bin 805’inin sınavı geçerli sayıldı.

Rapora göre, en başarılı branş psikolojik danışma ve rehberlik oldu. Rehber öğretmenler 50 sorunun 34’üne doğru cevap verdi. 11 bin 872 rehber öğretmen adayının yarıştığı sınavda, 34.88 ortalama elde edildi. Psikolojik danışma ve rehberlik branşını Türkçe takip etti. İki sorunun iptal edildiği Türkçe öğretmenliği alan bilgisi testinde, 15 bin 864 aday ortalama 29 soruya doğru yanıt verdi. En başarılı olanlardan üçüncü branş ise din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği oldu. 29 bin 259 öğretmenin ter döktüğü bu sınavda test ortalaması 29.49’a ulaştı. Rehberlik, Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi branşlarını ise okul öncesi öğretmenliği takip etti. Okul öncesi öğretmenleri 50 sorudan yarısından fazlasına cevap vererek ortalamanın üstüne çıktı.

Eğitim uzmanları, söz konusu branşların üniversiteye girişte yüksek puanlarla öğrenci alırken mezun öğrencilerinin başarısının düşmesinin fakültedeki eğitim sisteminden kaynaklandığını belirtti. Eğitimciler, eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması gerektiğini de savundular.

Fen bilimleri ve teknoloji öğretmenleri ortalama 11 soruyu doğru cevaplayabilirken, kimya öğretmenleri kendi branşlarına ilişkin 50 sorudan 14’üne doğru cevap verebildi. Fizik öğretmenleri de 16 doğruyla başarısızlar grubuna girdi. İlköğretim matematik, lise matematik, Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri de branşlarına ilişkin sorularına ancak üçte bir oranında doğru cevap verebildi. Fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliğinde test ortalaması 11.82; fizik öğretmenliğinde ortalama 16.25; kimya öğretmenliğinde 14.14; matematik öğretmenliği (lise) testinde ortalama 11.97 olarak rapora yansıdı.