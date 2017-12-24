Yeni KHK'da neler var?: MİT mensuplarının istifası zorlaştırıldı, Yargıtay ve Danıştay'a yeni üyeler...

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı KHK'lar pek çok değişimi beraberinde getirdi.

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı KHK'lar ile birlikte taşerondan tek tip elbiseye kadar pek çok konuda yeni adımlar atıldı.

Yeni KHK'lar ile birlikte Yargıtay ve Danıştay'a yeni üyeler atanırken, MİT mensuplarının istifasında değişikliğe gidiliyor.

YARGITAY VE DANIŞTAY’A YENİ ÜYELER

Yargıtay Başkanlığı’na 100, Danıştay Başkanlığına 16 yeni üye seçilecek.

Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilebilmek için hakimlik ve savcılık mesleğinden on yedi yıl çalışmış olmak koşulu kaldırıldı. böylelikle bir yıllık hakimin bile atanabilmesi olanağı yaratıldı.

Yargıtay ve Danıştay başkan ve üyeleri, emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderlerinin TBMM üyelerinin tabi oldukları kurallar ve esaslar çerçevesinde kendi bütçelerinden ödenmesi öngörüldü.

MİT MENSUPLARININ İSTİFA ETMESİ ZORLAŞTIRILDI

2937 Sayılı MİT Yasasında personelin istifasını önleyen bir kural yer almıyordu. 696 sayılı KHK’da istifa etmek için şu koşullar aranıyor; “….istifa müracaatında bulunan personel hakkında; uhdesinde bulunan bilgi, belge ve kayıtlar, yürüttüğü faaliyetler, takip ettiği iş ve işlemler ile kullanımında bulunan kaynak ve diğer hususlara ilişkin olarak teşkilat tarafından bir rapor oluşturulur ve bu rapor sonucuna göre işlem yapılır”

Yeni düzenlemede istifa işlemleri bitmeden görevinden ayrılan personel, yapılacak idari soruşturma sonucunda iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.