Yeni KHK yayımlandı: İşte yeni kararlar...

Resmi Gazete'de yeni KHK yayımlandı. Buna göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214, TSK'den ise 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı, birer televizyon ve radyo kanalı kapatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214, TSK'den ise 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı, birer televizyon ve radyo kanalı kapatıldı. ByLock kullandıkları iddiası nedeniyle görevlerinden ihraç edilen 2 bin 168 kamu çalışanından bin 823’ü de görevlerine iade edildi.

Hürriyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 8 Ocak'ta toplanan Bakanlar Kurulunca Anayasa'nın 121'inci ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 4'üncü maddesine göre alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan 697 sayılı KHK, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KAMUDAN 214, TSK'DAN 48 İHRAÇ

Kararnamede, kamu görevlerinin ihraçlarına ilişkin liste de yer aldı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ise 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı.

Buna göre, TRT'den 1, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 8, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 3, Maliye Bakanlığından 1, Kamu İhale Kurumundan 1, Milli Eğitim Bakanlığından 106, Sağlık Bakanlığından 6, PTT'den 8, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden 1, YÖK'ten 60 akademik, 19 idari personel, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 16 rütbeli asker ve 2 sivil memur, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 28 rütbeli asker ve 2 sivil memur için ihraç kararı verildi.

KHK hükümleri kapsamında, bu kişilere herhangi bir tebligat yapılmayacak, haklarında özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek.

Kamu görevinden çıkarılan bu kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın, rütbe veya memuriyetleri alınacak, görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilemeyecekler. Ayrıca bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek, bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak.

Bu kişilerin silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilecek, oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecekler. İhraç edilenler, özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak, pasaportları iptal edilecek.

1823 KİŞİ GÖREVE İADE EDİLDİ

Söz konusu KHK'de, göreve iade edilen bin 823 kişinin yer aldığı liste de yayımlandı.

Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 10 gün içinde göreve başlamayanlar "çekilmiş" sayılacak. Bu kapsamda, göreve başlayanlara da kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları güne kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek.

Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek.

Belirtilen maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülecek.

Bu arada, KHK'nin 4 sayılı listesinde yer alan Kara Kuvvetleri Komutanlığından 22, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 8 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 24 kişinin isimleri daha önce yayımlanan KHK'lerin ilgili sıralarından çıkarıldı.

İlgili KHK hükümleri, bu kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla söz konusu KHK'nin yayımı tarihinden itibaren ortadan kaldırıldı.

Daha önce OHAL kapsamında yayımlanan KHK'ler gereği öğrencilikle ilişiği kesilmiş olanlardan 2 kişinin isimleri söz konusu listelerin ilgili sıralarından çıkarıldı. Söz konusu KHK hükümlerinin bu kişilerle ilgili tüm hüküm ve sonuçları ilgili KHK'nin yayımı tarihinden itibaren ortadan kaldırıldı.

RÜTBESİ ALINAN EMEKLİ TSK PERSONELİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığından bir emekli tuğgeneral ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığından üç albay ve bir astsubay kıdemli başçavuşun rütbeleri alınarak emekli kimlikleri iptal edildi.

Söz konusu kişiler uhdelerindeki mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamayacak, bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak, silah ruhsatları, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilecek.

Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak.

BİR TV VE BİR RADYO KANALI KAPATILDI

Hatay Güney Radyo TV Yayıncılık A.Ş. (Hatmar FM) ile Prestij Medya Yayıncılık A.Ş. (YEK TV) kapatıldı.

Kapatılan kurum ve kuruluşlara ait taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak ilgisine göre Hazineye bedelsiz devredilmiş sayılacak. Bunlara ait taşınmazlar tapuda resen ilgisine göre Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilecek.

Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden bir hak ve talepte bulunulamayacak. Devire ilişkin işlemler, ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilecek.