Yeni deprem haritasına göre risk altı ilde arttı!

Türkiye'nin 22 yıl sonra yenilenen deprem haritasına göre 46 ilde riskin azaldığı, altı ildeyse deprem riskinin arttığı aktarıldı.

Türkiye'nin 22 yıl sonra yenilenen deprem haritasına göre 46 ilde riskin azaldığı, altı ildeyse deprem riskinin arttığı aktarıldı.

Türkiye Deprem Tehlike Haritası, Afet ve Acil Durum Yönetimi’nin (AFAD) uygulamaya koyduğu online deprem sorgulama sistemiyle gündeme gelerek, eski haritada Türkiye topraklarının yüzde 42’sinin "en tehlikeli" kategoride tanımlandığı, yeni haritadaysa bu oranın yüzde 17’ye düştüğü belirtildi.

1996 yılında hazırlanan haritada binaların yüzde 44’ü "tehlikeli alanlar"da yer alırken, bu oranın yüzde 26 olarak güncellendiği vurgulandı.

Habertürk’ten Esra Nehir’in haberine göre, eski haritanın herhangi bir kente ilişkin genel tahmini ortaya koyduğunu belirterek, artık semt semt, hatta noktasal olarak tespit yapılabildiğini anlatan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, “Örneğin, Manisa’nın tamamı eskiden en tehlikeli olarak kabul edilen 1. bölgede yer alırken yeni haritada artık renk geçişleri var. Deprem haritasının değişmesi sadece haritanın değişmesi anlamına gelmiyor, aynı zamanda inşaatlarda kullanılan binlerce parametrenin de değişmesi demek. Her bir parametrenin bir karşılığı var, bir maliyeti var. İstanbul’da fay hattı Marmara Denizi’nden geçiyor. Özellikle güneyindeki bölge tehlikeli. İstanbul’un güneyindeki binaların daha dayanıklı yapılması gerekiyor” diye konuştu.

Güllüoğlu, zemininde kayma ve sıvılaşma tespiti yapılan Topkapı Sarayı’yla ilgili olarak ise “O yarıklar deprem kaynaklı değil ama bugüne kadar ayakta kaldı diye bundan sonra da ayakta kalır diye kimse garanti veremez” ifadesini kullandı.

Sitenin ilk 12 saatte 5 milyon tık aldığını, 800 bin kişinin sorgulama yaptığını kaydeden Güllüoğlu, birkaç hafta içinde siteye girişlerin e-Devlet’te olduğu gibi üyelik yoluyla yapılacağını dile getirdi.

Avrupa yakasında özellikle Silivri civarında tehlikenin arttığı, Anadolu yakasında ise tehlikenin azaldığı söylendi.