Yeni başkan Tuna, Gökçek'in bir bürokratını daha görevden aldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, önceki başkan Gökçek'in bir bürokratını daha görevden aldı. Tuna, belediye şirketlerinden BELPA A.Ş.’nin genel müdürü Ahmet Erbağ’ın görevine son verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, eski belediye başkanı Melih Gökçek dönemindeki bürokrat ve şirket yöneticilerini görevden almaya devam ediyor.

Hürriyet'ten Murat Yılmaz'ın haberine göre Tuna’nın son değişikliği belediye şirketlerinden BELPA A.Ş. ile ilgili oldu. Mustafa Tuna, BELPA Genel Müdürü Ahmet Erbağ’ı görevinden alarak yerine eski AKP Sincan ilçe başkanlarından Fatih Çelik’i getirdi.

Görevden alınan Ahmet Erbağ da geçmişte AKP Sincan İlçe Başkanlığı yapmıştı. Ahmet Erbağ ile ilgili dikkat çeken diğer bir ayrıntıysa 28 Şubat dönemiyle ilgili. Ahmet Erbağ, Sincan’da “Kudüs Gecesi” ile gündeme gelen dönemin Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız’ın görevinden alınmasının ardından 1997 ve 1999 yılları arasında Sincan Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü.

BELPA A.Ş.’nin yanı sıra belediye bünyesindeki ASKİSPOR Kulübü’nün de başkanı olan Erbağ’ın bu görevinden de alınacağı iddia edildi.