Yeni askerlik sistemi karmaşası

Yeni askerlik sisteminin 11 Haziran'da Meclis'te görüşülmesi beklenirken, erken terhise 'kademeli' bir formülün gelebileceği belirtildi. Konuyla ilgili yapılan anketlerde herkesin erken terhis istediği ortaya çıkmış, görüşmeler bayram sonrasına ertelenmişti.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni askerlik sisteminin, bayram tatili öncesi TBMM’de yasalaşması bekleniyordu. Ancak köklü değişiklikler içeren düzenlemenin aceleye getirilmemesi, tartışmalı noktaların yeniden değerlendirilebilmesi için teklifin Genel Kurul görüşmeleri Meclis’teki parti gruplarının mutabakatıyla bayram sonrasına bırakıldı.

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, teklifin bayram tatili sonrası 11 Haziran salı günü Meclis’te görüşüleceğini açıkladı.

Teklifin mevcut haliyle yasalaşması halinde, halen silah altında altı ayını tamamlamış yaklaşık 130 bin er terhis imkanına kavuşacak. Bu durumun ülke güvenliğinde zafiyet yaratabileceği endişelerinin dillendirilmesi üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, planlamanın buna yol açmayacak şekilde yapıldığını kaydetti. Ancak, bayram sonrası ele alınması planlanan teklifte, eğitimli erbaş ve er açığının yaşanmaması için bir madde ilavesiyle geçici süre ‘kademeli terhis’ uygulaması getirilebileceği belirtiliyor.

Son çıkarılan bedelli askerlik uygulamasından 635 bin 582 kişi faydalanmıştı.