Yayımlanışından 298 yıl sonra Diyarbakır Cezaevi'nde yasaklandı!

Diyarbakır Cezaevi'nde, aralarında ilk kez bundan 298 yıl önce yayımlanan Robinson Crusoe adlı romanın da bulunduğu pek çok kitap yasaklı listesine girdi.

Diyarbakır Cezaevi'ne aralarında Robinson Crusoe'nun da olduğu pek çok kitap “kurum güvenliğini tehlikeye düşürebileceği” ve “şifreli haberleşmeye yol açabileceği” gerekçesiyle mahkumlara verilmedi. Daniel Defoe tarafından yazılan ve dünya klasikleri arasında yer alan bu roman tam 298 yıl önce yayımlanmıştı.

Diyarbakır D Tipi Cezaevinde mahkumlar için Noam Chomsky’nin “Karanlık Çökerken Umutsuzluğa Karşı İyimserlik”, Wright Mills’ın “İktidar Seçkinleri”, Daniel Defoe’nun “Robinson Crusoe”, Antoine de Saint-Exupéry’nin “Küçük Prens”, James Matthew Barrie’nin “Peter Pan”, Mark Twain’ın “Tom Sawyer”, Namık Kemal Dinç’in “Kanatların Gölgesinde Şengal Dile Gelirse" kitaplarının olduğu bir listenin gönderildiği aktarıldı.

Cezaevinin İdare ve Gözlem Kurulu'nun yaptığı inceleme sonunda kitapların sakıncalı bulunarak cezaevine alınmadığı ifade edildi.

Amerika’nın Sesi’nden Mahmut Bozarslan’a konuşan aileler kitapların kendilerine iade edildiğini belirterek, cezaevine alınmayan kitaplar arasında İngilizce sözlüklerin de bulunduğunu söylediler.

Diyarbakır Barosu Cezaevi Komisyonu üyesi avukat Öykü Çakmak karar için, "Politik içerikli ya da bilimsel içerikli kaynaklar da alınmıyor. Kitap devlet açısından bir fark teşkil etmiyor. Orada esas amaç politik veya siyasi içerikli kitapların alınmaması olsaydı, ifade ederlerdi, kitap listesi yayınlanırdı. Bütün kitaplara karşı düşmanlık söz konusu olduğunu düşünüyoruz. İktidarın esas gayesi insanların içlerini boşaltabileceği kadar boşaltmak. Bunun en iyi yolu kitaplardan, bilgiden, düşünceden uzaklaştırmaktır” ifadelerini kullandı.