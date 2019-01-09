Yavuz Bingöl'ün okullara bağlama ve piyano dağıtma projesi tutmadı

Türkücü Yavuz Bingöl’ün kurduğu Sanat Hayattır Derneği’nin ülke genelindeki okullara bağlama ve piyano dağıtma projesi tutmadı.

Türkücü Yavuz Bingöl'ün kurduğu Sanat Hayattır Derneği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Müzik Sınıflarının Altyapısını Destekleme Kampanyası" yavaş ilerliyor. Protokolün imzalanmasının üzerinden 14 ay geçmesine rağmen sadece üç ortaokula iki piyano ve 95 bağlama bağışlandı.

"Müzik Sınıflarının Altyapısını Destekleme Kampanyası İşbirliği" protokolü, geçen yıl Kasım ayında Kars’taki bir okulda başlamıştı.

Uygulamanın tutması halinde ülke genelindeki okullara yaklaşık 85 bin bağlama ve 3 bin piyano dağıtılacağı belirtilmişti.

Projenin maliyeti açıklanmazken, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan söz konusu enstrümanların ne kadarının bağış yoluyla ya da satın alımla temin edileceğine ilişkin de bilgi verilmemişti.

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre bugüne kadar üç ortaokula iki piyano ve 95 bağlama dağıtılabildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un konuya ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta, “Protokol gereği enstrümanlar dernek tarafından toplanacak bağış yoluyla temin edilecektir” dedi.

Bakan Selçuk, okullar belirlenirken "müzik odası ve müzik odası oluşturmaya elverişli alan bulunması" kriterlerinin esas alındığını vurguladı. Selçuk önergeye verdiği yanıtta, kampanya süresinin bir yıl olduğunu belirtti.